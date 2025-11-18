В Тернополі покажуть оскароносну стрічку про митців і війну

Режисери Слава Леонтьєв і Брендан Белломо створили спільний американсько-українсько-австралійський документальний фільм про життя художників-керамістів у Харкові на початку російського вторгнення 2022 року.

Фільм номінований на премію «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм» і отримав Гран-Прі конкурсу американської документалістики на кінофестивалі «Санденс», 2024 р.

Показ відбудеться за підтримки Arthouse Traffic 19 листопада о 18:00 в укритті Креативного кластеру Na пошті.

Вхід вільний!

Герої документальної стрічки - Слава Леонтьєва, його дружина і друг. Слава Леонтьєв служить у війську. А ще митці борються з ворогом через мистецтво, створюючи порцелянові вироби та прикрашаючи ними зруйновані будівлі. На крихітних порцелянових фігурках вони відображають свій ідилічний минулий світ, непевне сьогодення та надію на майбутнє. Попри гул винищувачів та постійні обстріли, художники продовжують творити мистецтво, серед руїн знаходять красу, що доводить – людську жагу до життя неможливо знищити навіть в умовах терору...

Трейлер; https://youtu.be/JPxIHYUXeEk?si=-v9T1GN5Tdy7y22D

Зустрінемося біля екрану!«Оск