JazzBez у Тернополі: музика, що стирає кордони

У Тернополі 12–14 грудня відбудеться ювілейний XXV Міжнародний транскордонний фестиваль імпровізаційної музики JazzBez — подія, що традиційно об’єднує унікальні звучання з різних куточків світу.

Цьогорічна програма збере на одній сцені мелодії рідного Криму й берлінську атмосферу, джазові стандарти, сміливі експерименти та польсько-кубинський музичний мікс, створюючи неповторний простір для поціновувачів сучасного джазу.

Перші два дні JazzBez прийматиме Тернопільський драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка — класичний майданчик, який щороку перетворюється на центр джазових експериментів та імпровізацій. Завершальний день перенесе слухачів у творчу атмосферу креативного кластеру «Nа пошті», де джаз звучатиме ще більш камерно, сміливо й по-сучасному.

Програма фестивалю

12 грудня, 18:00 — Драматичний театр

Jazz in Kyiv Band за участі Олексія Когана (Україна)

Ganna (Німеччина — Україна)

13 грудня, 18:00 — Драматичний театр

Ninja Episkopat (Польща)

Usein Bekirov Quintet (Україна)

14 грудня, 18:00 — «Nа пошті», креативний кластер

Francesco Beccaro Quartet (Німеччина — Італія)

Widnokres x Roland Abreu x Luis Nubiola (Польща — Куба)

Квитки за посиланням.

Фестиваль відбувається за ініціативи Тернопільської міської ради, мистецького об’єднання «Коза» та музичного центру «Бастер». Захід реалізовано за підтримки Resilience Fund Goethe-Institut та Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку.