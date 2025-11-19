JazzBez у Тернополі: музика, що стирає кордони

У Тернополі 12–14 грудня відбудеться ювілейний XXV Міжнародний транскордонний фестиваль імпровізаційної музики JazzBez — подія, що традиційно об’єднує унікальні звучання з різних куточків світу.
Цьогорічна програма збере на одній сцені мелодії рідного Криму й берлінську атмосферу, джазові стандарти, сміливі експерименти та польсько-кубинський музичний мікс, створюючи неповторний простір для поціновувачів сучасного джазу.
Перші два дні JazzBez прийматиме Тернопільський драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка — класичний майданчик, який щороку перетворюється на центр джазових експериментів та імпровізацій. Завершальний день перенесе слухачів у творчу атмосферу креативного кластеру «Nа пошті», де джаз звучатиме ще більш камерно, сміливо й по-сучасному.
Програма фестивалю
12 грудня, 18:00 — Драматичний театр
Jazz in Kyiv Band за участі Олексія Когана (Україна)
Ganna (Німеччина — Україна)
13 грудня, 18:00 — Драматичний театр
Ninja Episkopat (Польща)
Usein Bekirov Quintet (Україна)
14 грудня, 18:00 — «Nа пошті», креативний кластер
Francesco Beccaro Quartet (Німеччина — Італія)
Widnokres x Roland Abreu x Luis Nubiola (Польща — Куба)
Квитки за посиланням.
Фестиваль відбувається за ініціативи Тернопільської міської ради, мистецького об’єднання «Коза» та музичного центру «Бастер». Захід реалізовано за підтримки Resilience Fund Goethe-Institut та Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку.