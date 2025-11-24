У Тернополі замість новорічної ялинки встановлять традиційну українську шопку

Цього року на Театральному майдані не буде новорічної ялинки — замість неї встановлять традиційну українську шопку.

Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб тернополяни цього року не зможуть. Майже 40 наших земляків не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них — шестеро дітей.

Міський голова Сергій Надал зазначає:

«Ми не можемо робити святкування такими, як раніше. Шопка — це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам’ятаємо про тих, кого втратили, і віримо, що наступний рік принесе мир», — наголосив очільник міста.

Українська шопка стане головним символом Різдва у Тернополі — знаком єдності, пам’яті та віри в перемогу й світле майбутнє.