Іноземні гурти приїдуть на фестиваль ДжазБез у Тернополі, щоб підтримати містян

Головна музична подія цієї зими - фестиваль імпровізаційної музики ДжазБез повертається до Тернополя 12-13-14 грудня 2025.

ДжазБез - це міжнародний транскордонний фестиваль, заснований у 2000 році у Львові Маркіяном Іващишином, чия історія триває уже чверть століття.

“Тернопіль став другим містом в Україні, що приєдналося до проведення фестивалю: Мистецьке об’єднання “Коза” організовує ДжазБез щорічно ось уже 19 років. з вимушеною перервою у 2022, - розповідає директор фестивалю Олег Макогін. - Подекуди заходи фестивалю тривали до 5 днів, з обов’язковими джем-сесіями після концертів. За цей час на сцені ДжазБезу виступали понад 100 артистів з тридцяти країн світу. В останні роки, з фінансових причин, фестиваль скоротився до одноденної події. Ми дуже раді, що у співпраці з Goethe-Institut в Україні вдалося реалізувати проєкт. Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку забезпечило гонорар польським виконавцям. Тож цього року можемо провести фестиваль повноцінно, масштабно, - три дні, 6 колективів, дві локації”.

Тернополян чекають мелодії рідного Криму та берлінський вайб, джазові стандарти та експерименти, польсько-кубинський мікс - такого багатства звучання ми давно не чули.

“Зрозуміло, в який складний час війни ми живемо. Дуже мало іноземних артистів готові давати в Україні концерти за таких безпекових умов. Тому ми вдячні закордонним музикантам, які не бояться приїхати до нас, виявляючи солідарність з українцями та будуючи культурні мости з Європою, - ділиться співорганізаторка фестивалю Марія Юрчак. - Потрібно, аби Тернопіль на карті світу був позначений не лише як місце трагедії, але й місто. де музика свободи звучить для вільних людей незалежної країни”.

Всі заявлені у програмі артисти виступатимуть у Тернополі вперше. Відкриватиме фестиваль концерт 12 грудня о 18:00 у Тернопільському обласному академічному драматичному театрі ім. Т. Шевченка за участі знаного столичного колективу Jazz in Kyiv Band, лідером якого є відомий радіоведучий та директор фестивалю Leopolis Jazz Олексій Коган, та слобожанської артистки, що базується у Німеччині, Ганни Гриніви.

Додатково в рамках фестивалю пройде безкоштовна лекція про історію джазу від Олексія Когана.

На другий день фестивалю, 13 грудня, на сцені Драмтеатру звучатиме польський фрі-джаз від тріо Ninja Episkopat і Usein Bekirov Project - квінтет Заслуженого артиста України Усеіна Бекірова, чиї композиції чотири рази потрапляли у списки номінантів “Греммі”.

Завершуватиме фестиваль 14 грудня концерт у Nа пошті креативний кластер з польсько-кубинським тріо Widnokres x Roland Abreu x Luis Nubiola та секретним гостем, ім’я якого оголосять пізніше.

Придбати квитки: https://jazzbez.sitepulse.mx/

Вхід для ветеранів та військовослужбовців з УБД - вільний. Частина коштів з продажу квитків буде передана ЗСУ.

Проєкт реалізується у співпраці з Goethe-Institut в Україні в рамках Resilience Fund 2025.

Організатори - Тернопільська міська рада, Мистецьке об'єднання "Коза" та музичний центр "Бастер". Партнери - UrbanLys i TV-4