41 героя Тернополя нагородили за мужність під час ракетного обстрілу

Міський голова Тернополя Сергій Надал відзначив тернополян, які проявили сміливість і самовідданість під час ракетного удару по місту 19 листопада.

Загалом нагороджено 41 людину — рятувальників, поліцейських, медиків, священнослужителів та жителів громади, які допомагали постраждалим, ризикуючи власною безпекою.

Сергій Надал підкреслив, що вчинки тернополян у той день показали справжню єдність громади.

«19 листопада був найчорнішим днем в історії нашого міста. У цей день російські злочинці цинічно вбивали мирних людей. Попри страшне горе, тернополяни вкотре проявили свою мужність і здатність об’єднуватись та допомагати один одному. Працівники ДСНС гасили полум’я й витягували людей з-під завалів. Поліцейські не лише забезпечували порядок, а й на своїх руках виносили людей. Медики невтомно надавали й продовжують надавати допомогу. Прості тернополяни, замість того щоб бігти в укриття, обливаючись холодною водою, рятували своїх сусідів. Таких героїв багато. І сьогоднішні відзнаки — це подяка від цілого міста за вашу мужність і стійкість», — зазначив міський голова.

Цінні подарунки отримали 11 тернополян і священнослужителів — за особисту мужність, незламність та допомогу під час ліквідації наслідків атаки й духовну підтримку.

Ще 9 поліцейських, рятувальників і медиків нагороджено за героїзм під час рятувальних робіт та високопрофесійну медичну допомогу.

Нагородний знак міського голови вручено 13 працівникам екстрених служб. Окрім цього, почесною відзнакою міського голови відзначено ще 8 поліцейських, рятувальників та медиків.