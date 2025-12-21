Ще 23 захисники України посмертно удостоєні звання «Почесний громадянин міста Тернополя»

Під час 54-ї сесії Тернопільської міської ради депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» ще 23 військовослужбовцям, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.

Почесне звання присвоєно посмертно таким захисникам:

Барладин Віталій Михайлович, солдат

Бачевич Михайло Іванович, солдат

Брилінський Ігор Ярославович, сержант

Буда Андрій Володимирович, солдат

Войнаровський Сергій Сергійович, солдат

Гавришко Федір Володимирович, старший сержант

Гирило Ярослав Валерійович, солдат

Глива Іван Вікторович, солдат

Гулька Петро Мирославович, матрос

Дзюбик Василь Анатолійович, солдат

Забояк Михайло Омелянович, старший сержант

Ковальчук Назар Вікторович, сержант

Козачук Сергій Петрович, молодший сержант

Костишин Юрій Леонідович, молодший сержант

Ларін Ігор Васильович, підполковник Збройних сил України

Рудий Ігор Євгенович, солдат

Тарас Назарій Петрович, молодший сержант

Томчук Василь Сергійович, сержант

Флісак Анатолій Анатолійович, солдат

Халупа Ігор Іванович, солдат

Чумаков Володимир Юрійович, солдат

Штокало Роман Богданович, головний сержант

Юськевич Віталій Русланович, солдат



У міській раді зазначили, що це рішення є знаком глибокої вдячності та пошани воїнам, які віддали своє життя за свободу України та мирне майбутнє українського народу.

Вічна пам’ять і слава Героям.