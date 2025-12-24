Тернопільська «Зоринка» стала першим українським хором, що виступив у Сенаті Італії та на «Радіо Ватикан»

Народна хорова капела «Зоринка» з Тернополя здійснила унікальний мистецький візит до Італії, ставши першим українським хором, який заспівав у Сенаті Італії та на «Радіо Ватикан».

Ініціаторкою поїздки виступила директорка хорової школи «Зоринка» Анжела Доскоч. Підготовка до цієї події тривала майже чотири місяці.

У Римі хор взяв участь у Божественній літургії в Соборі Святої Софії — одному з духовних центрів Української Греко-Католицької Церкви за межами України. Окрім цього, на запрошення «Радіо Ватикан» літургійний спів колективу транслювався онлайн із Собору Святого Петра під час меси та після її завершення.

Також «Зоринка» виступила в Сенаті Італії на запрошення української громади. Для присутніх пролунали українські різдвяні колядки, серед яких і всесвітньо відомий «Щедрик». Це стало безпрецедентною подією — вперше український хор виступив і на «Радіо Ватикан», і в італійському парламенті.

За підсумками візиту учасників колективу відзначили бронзовими пам’ятними медалями італійського Сенату «За опір». Варто додати, що цього року народна хорова капела «Зоринка» святкує 45 років від дня свого заснування.