Святковий кіноперегляд для дітей Героїв відбувся у Тернополі

У кінотеатрі «Злата» пройшов святковий показ українського анімаційного фільму «Мавка», організований для дітей Героїв Тернопільської міської територіальної громади та учасників конкурсу малюнків «Світ очима дитини: я маю право». Захід відбувся за координації управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради за підтримки Тернопільської кінокомісії. Подія стала частиною передноворічних заходів, спрямованих на емоційну підтримку дітей та створення для них атмосфери радості й турботи.

Після перегляду мультфільму діти отримали подарунки та подяки від начальниці управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Христини Білінської — за активну участь у конкурсі й проявлені творчі здібності. Особливу увагу приділили дітям Героїв: для них підготували подарунки від громадської організації «Центр науки Тернополя», частину з яких надали партнерські організації зі Швейцарії — Клуб 41 та «Круглий стіл».

Організатори підкреслюють, що такі ініціативи є важливими для підтримки дітей, розвитку їхнього творчого потенціалу та формування відчуття уваги й підтримки з боку громади.