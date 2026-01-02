Тернопіль запрошує на серію новорічних майстер-класів і зустрічей із Санта Клаусом

Цими вихідними Тернопіль наповниться святковою атмосферою — у місті відбудеться серія творчих і розважальних заходів для дорослих та дітей.
На гостей чекає насичена програма новорічних майстер-класів, під час яких можна власноруч створити оригінальний подарунок чи різдвяну прикрасу, а також поспілкуватися із Санта Клаусом.
Упродовж трьох днів усі охочі зможуть долучитися до творчих занять у трикутному будиночку на Театральному майдані.
Субота, 3 січня
12:00–15:00 та 15:30–18:00 — зустріч із Санта Клаусом;
12:00–15:00 — декорування медово-імбирних пряників;
15:30–18:00 — майстер-клас із декору ялинкових іграшок.
Неділя, 4 січня
12:00–15:00 та 15:30–18:00 — зустріч із Санта Клаусом;
12:00–15:00 — розпис дерев’яних будиночків;
15:30–18:00 — розпис дерев’яних ялинок.
Також у неділю, 4 січня, о 16:15 відбудеться пізнавальна екскурсія Тернополем «Велич Тернопільської катедри». Участь можлива лише за попереднім записом — реєстрація за телефоном 098 052 07 20.