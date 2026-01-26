У Тернополі відбувся щорічний різдвяний захід «Розколяда»

Нещодавно в Пластовій домівці пройшов традиційний різдвяний захід «Розколяда». Подія зібрала представників молодіжних громадських організацій, учнівського та студентського самоврядування, а також Тернопільську молодіжну міську раду.

Захід організували управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради спільно з молодіжними громадськими організаціями. Метою події було підтримати та популяризувати українські різдвяні традиції, створити простір для розвитку молоді та спільного святкування.

Святкування відбувалося у теплій та дружній атмосфері: звучали колядки, проходили вертепи, були ігри, частування та приємне спілкування.

Нагадаємо, що «Розколяда» проводиться після Різдва і дозволяє учасникам продовжувати колядувати, виконувати різдвяні пісні та щедрівки, підтримуючи дух радості, єдності та українських народних традицій.