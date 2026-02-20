У Тернополі ще 18 захисникам посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста»

Під час 55-ї сесії Тернопільська міська рада депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно ще 18 військовослужбовцям, які віддали свої життя за незалежність і свободу України.
Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно:
Олександру Аврамчуку, солдату;
Дмитру Андрусику, майору;
Віталію Вовку, солдату;
Михайлу Грицишину, солдату;
Володимиру Киричинському, солдату;
Дмитру Костюку, солдату;
Сергію Логвінову, солдату;
Роману Павуку, солдату;
Сергію Пазінському, солдату;
Мартину Пронишину, солдату;
Миколі Романюку, солдату;
Анатолію Салавазі, солдату;
Казимиру Сичевському, солдату;
Андрію Скороплясу, солдату;
Андрію Слободяну, старшому лейтенанту;
Роману Чудику, молодшому сержанту;
Олександру Шаповалову, солдату;
Павлу Ящищаку, начальнику групи.
Світла пам’ять і вічна шана військовослужбовцям, які поклали своє життя за Україну та її майбутнє. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії Тернополя та в серцях вдячних земляків.