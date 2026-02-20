У Тернополі ще 18 захисникам посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста»

Під час 55-ї сесії Тернопільська міська рада депутати ухвалили рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно ще 18 військовослужбовцям, які віддали свої життя за незалежність і свободу України.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно присвоєно:

Олександру Аврамчуку, солдату;

Дмитру Андрусику, майору;

Віталію Вовку, солдату;

Михайлу Грицишину, солдату;

Володимиру Киричинському, солдату;

Дмитру Костюку, солдату;

Сергію Логвінову, солдату;

Роману Павуку, солдату;

Сергію Пазінському, солдату;

Мартину Пронишину, солдату;

Миколі Романюку, солдату;

Анатолію Салавазі, солдату;

Казимиру Сичевському, солдату;

Андрію Скороплясу, солдату;

Андрію Слободяну, старшому лейтенанту;

Роману Чудику, молодшому сержанту;

Олександру Шаповалову, солдату;

Павлу Ящищаку, начальнику групи.



Світла пам’ять і вічна шана військовослужбовцям, які поклали своє життя за Україну та її майбутнє. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії Тернополя та в серцях вдячних земляків.