Тернопільській школі №11 присвоїли ім’я Героїв 44-ї артилерійської бригади

shkola11ternopil20022026

20 лютого 2026 року Тернопільська міська рада офіційно присвоїла загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11 ім’я Героїв 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

«До нас надійшло звернення від командування 44-ї бригади з пропозицією присвоїти закладу освіти ім’я Героїв бригади, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Для врахування думки громади ми організували громадське слухання, яке тривало два місяці. Розглянувши всі пропозиції, прийнято рішення, що відтепер школа №11 носитиме це почесне ім’я».
 
На сесії депутати також затвердили новий статут школи, який офіційно закріплює зміни в назві.
 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню