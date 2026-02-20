Тернопільській школі №11 присвоїли ім’я Героїв 44-ї артилерійської бригади

20 лютого 2026 року Тернопільська міська рада офіційно присвоїла загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №11 ім’я Героїв 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

«До нас надійшло звернення від командування 44-ї бригади з пропозицією присвоїти закладу освіти ім’я Героїв бригади, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Для врахування думки громади ми організували громадське слухання, яке тривало два місяці. Розглянувши всі пропозиції, прийнято рішення, що відтепер школа №11 носитиме це почесне ім’я».

На сесії депутати також затвердили новий статут школи, який офіційно закріплює зміни в назві.