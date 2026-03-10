Музично-театралізована вистава «Пасхальна кантата» відбудеться в Тернополі 30 березня

У Тернополі в понеділок, 30 березня, відбудеться благодійна музично-театралізована вистава «Пасхальна кантата». Захід пройде в Палаці культури «Березіль» ім. Леся Курбаса, початок о 18:30.

Вистава поєднує елементи мюзиклу та театральної постановки і покликана підтримати людей у складний для країни час, подарувати надію та зміцнити віру у світле майбутнє. Програму доповнить «Послання надії» від військових капеланів Духовного управління капеланів України.

На подію запрошують родини військовослужбовців, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, багатодітні сім’ї та всіх охочих. Рекомендований вік глядачів – від 12 років. Частина коштів, зібраних під час турне, піде на лікування та реабілітацію поранених захисників.

«Пасхальна кантата» є частиною всеукраїнського благодійного туру, який пройде з 25 березня по 12 квітня у 17 містах 11 областей. Організатори – благодійний фонд «Мрія!» та громадська організація «Всеукраїнське молодіжне спілкування».