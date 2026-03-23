У Підгородньому Volkswagen зіткнувся з Toyota: постраждала дитина

21 березня близько 11:00 у селі Підгороднє сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про аварію на спецлінію поліції повідомив один із водіїв.

За попередньою інформацією, 60-річний житель Тернополя, керуючи Volkswagen Golf і заїжджаючи на парковку, не переконався в безпеці маневру та врізався у Toyota Corolla.

У результаті удару постраждала пасажирка Toyota – дівчинка 2020 року народження, яку бригада швидкої допомоги госпіталізувала з тілесними ушкодженнями.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Поліція розслідує інцидент відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.