До благодійної акції з нагоди Дня Святого Миколая долучилася Народний депутат з Тернополя

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У чарівний День Святий Миколай завітав і до діток, в яких на жаль життя склалася не надто радісно. 19 грудня народний депутат Людмила Марченко за сприянням меценатів привітали малечу з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Тернопільської ОДА.

Також вже не перший рік до благодійної акції у Тернополі долучається «Україно-Турецький Благодійний фонд»/«Ukrayna-Türkiye Yardım Fonu».

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Народний депутат від партії «Слуга Народу» Людмила Марченко поділилась своїми враженнями від відвідин на своїй сторінці у Facebook:

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