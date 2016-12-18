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22 грудня приходь на «ЗнайМО»
22 грудня усі бажаючі матимуть змогу познайомитися з молодіжними організаціями нашого міста. У Тернополі відбудеться «ЗнайМО».
Це форум, який покликаний познайомити людей з діючими молодіжними об'єднаннями, надати поштовх до активізації молоді, залучити людей до громадських ініціатив.
Проектом передбачено представлення молодіжних організацій та їх проектів, виступи лекторів та відомих особистостей.
Захід розпочнеться о 16:00 год. в Українському Народному Домі «Перемога».
Реєстрація для ГО: goo.gl/q7iz4X
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Новини тернополян
Тернополян запрошують взяти участь у новому соціальному проекті
Четвер, 22 грудня 2016
Четвер, 22 грудня 2016
Нещодавно в Україні запрацював унікальний інформаційний проект «Ідеальний паблік».
Звідки мільйони у Петра Гадза або слід грошей Януковича на Тернопільщині…
П'ятниця, 25 листопада 2016
П'ятниця, 25 листопада 2016
До редакції нашого інтернет–видання невідомі патріоти надіслали копію вельми цікавого (фактично, конфіденційного) документу. Це витяг про юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю...
Сучасні технології в мотивації персоналу: навчальний захід рівня МВА відбудеться у Тернополі
П'ятниця, 18 листопада 2016
П'ятниця, 18 листопада 2016
У більшості керівників є проблема – як змотивувати персонал. Залучення і утримання цінних співробітників стає часом критичним фактором успіху бізнесу.
Корупційні схеми при закупівлі шкільних автобусів
Четвер, 03 листопада 2016
Четвер, 03 листопада 2016
На скриньку нашого інтернет-видання надійшов лист наступного змісту. Натрапив я оце нещодавно випадково на новину від Збаразької РДА http://narodne-slovo.te.ua/…/za-suchasnymy-znannyamy-novym…/ про закупівлю...
Підтримаємо кримськотатарських правозахисників та активістів!
Вівторок, 11 жовтня 2016
Вівторок, 11 жовтня 2016
Прямо в Москві, недалеко від Кремля, активісти вивісили плакати з фотографією зниклого кримськотатарського правозахисника Ервіна Ібрагімова, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до викрадань...
Твій день кар’єри «PROFіT DAY»
Неділя, 09 жовтня 2016
Неділя, 09 жовтня 2016
Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодіжний центр працевлаштування» за підтримки Міністерства молоді та спорту України у вересні-листопаді 2016 року проводить проект Молодіжні ярмарки...
Незвичний кліп українського гурту стрімко набирає популярність в мережі
П'ятниця, 07 жовтня 2016
П'ятниця, 07 жовтня 2016
Український гурт The Fraskos підняв актуальні соціально-філософські питання у своїй дебютній пісні «Dreambox» та відео до неї.
Тернопільська суддя Сидорук: не дай Бог потрапити до її рук!
Четвер, 29 вересня 2016
Четвер, 29 вересня 2016
До редакції «Часопису» надійшов лист наступного змісту. Я – приватний підприємець, абсолютно не публічна людина і, практично, завжди намагаюся всі свої проблеми (а їх у сучасних горе-бізнесменів чимало)...
ПРОЕКТ регіональної програми «Ліси Тернопільщини» до 2020 року
П'ятниця, 23 вересня 2016
П'ятниця, 23 вересня 2016
Пропонуємо вашій увазі проект Регіональної програми «Ліси Тернопільщини» на період 2016-2020 роки, розроблений Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.