Останні новини

Програма новорічно-різдвяних заходів у Тернополі

ialynka N RНа тернополян та гостей міста чекає насичена новорічно-різдвяна програма.

У Тернополі з середини грудня 2016 року до середини 2017 року триватиме цикл заходів до Новорічно-Різдвяних свят.

Традиційно 8 січня на залізничному вокзалі відбудеться Різдвяний концерт муніципального Галицького камерного оркестру «Для тих, хто в дорозі», а 15 січня на Театральному майдані - Парад вертепів та різдвяний концерт тернопільських виконавців, а також нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».

Виставка еко-робіт викладачів та учнів Тернопільської обласної еколого-натуралістичної школи 24.12.2016р. Український дім
Міський конкурс шопок «Різдвяне диво». Грудень - січень Український дім, Церковні храми
Міський конкурс «Феєрія новорічного міста». Грудень - січень Вітрини, прилеглі території, оформлення ялинок
Новорічний концерт МДО «Оркеста Волі» 25.12.2016р. 16.00 год. Український дім
Католицьке Різдво 25-27 грудня Театральний майдан
«Чарівні вогники Різдва». Колядки, щедрівки, Європейські різдвяні гімни, новорічні мелодії у виконанні муніципального Галицького камерного оркестру 26.12.2016р. 18.30 год. Український дім
Дитяча новорічна вистава «Новорічні пригоди Чупа і Чупса» 27.12.2016р. 16.00 год. Український дім
«Відеоконфеті 2017» Новорічна відеопрограма 31.12 2016- 01 .01. 2017рр. з 22.00 год. до 04.00 год. Театральний майдан
Урочиcта академія з нагоди 108 - ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. та покладання квітів до пам’ятника. 2017 р. 15.00 год. Український дім
Новорічно – різдвяні ранки На час зимових канікул ПК «Березіль», БК Пронятин», БК «Кутківці»
«Для тих, хто в дорозі». Різдвяний концерт муніципального Галицького камерного оркестру 08.01.2017 р. 19.00 год. Очікувальний зал залізничного вокзалу
«Колядують зорі на Різдво Христове». Концертні виступи муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 09, 15, 19. 01.2017р. 13.00 год Театральний майдан, Вул. Сагайдачного
«Щедрівка й Коляда в нашу хату загляда». Різдвяні привітання щедрівної групи 10-12 січня 2017 р. Структурні підрозділи міської ради
«Ялинка міського голови». Благодійні театралізовані ранки для дітей. 13-14 січня 2017 р. 11.00, 14.00 год ПК «Березіль»
«Повір у себе». Міський фестиваль дитячої творчості для дітей з особливими потребами. 15 січня 2017 р. 12.00 год. ПК «Березіль»
«Нова радість стала». Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста». Парад вертепів та різдвяний концерт тернопільських виконавців 15 січня 2017 р. 14.00 год. Театральний майдан
«Свято Водохреща» 19 січня2017 р. 12.00 год. Парк Т. Шевченка біля символічного Хреста на честь Хрещення Київської Русі, Співоче поле
Година народознавства «Народні свята: традиції та сучасність» 21.12.2016р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 8 для дорослих
Театралізована вистава «Коляда» 22.12.2016р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
Літературно-мистецьке свято «Христос рождається. Велике вічне диво!» 23.12.2016р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв /  Бібліотека для дітей № 2
Новорічно-різдвяна вистава «Книга казок або комічна пригода» 25.12.2016р. 17.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Кутківці»
Дитячий новорічний ранок 26.12.2016р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

Інформує Тернопільська МР

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Новини тернополян

Тернополян запрошують взяти участь у новому соціальному проекті
Четвер, 22 грудня 2016
Thumbnail Нещодавно в Україні запрацював унікальний інформаційний проект «Ідеальний паблік».
Звідки мільйони у Петра Гадза або слід грошей Януковича на Тернопільщині…
П'ятниця, 25 листопада 2016
Thumbnail До редакції нашого інтернет–видання невідомі патріоти надіслали копію вельми цікавого (фактично, конфіденційного) документу. Це витяг про юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю...
Сучасні технології в мотивації персоналу: навчальний захід рівня МВА відбудеться у Тернополі
П'ятниця, 18 листопада 2016
Thumbnail У більшості керівників є проблема – як змотивувати персонал. Залучення і утримання цінних співробітників стає часом критичним фактором успіху бізнесу.
Корупційні схеми при закупівлі шкільних автобусів
Четвер, 03 листопада 2016
Thumbnail На скриньку нашого інтернет-видання надійшов лист наступного змісту. Натрапив я оце нещодавно випадково на новину від Збаразької РДА http://narodne-slovo.te.ua/…/za-suchasnymy-znannyamy-novym…/ про закупівлю...
Підтримаємо кримськотатарських правозахисників та активістів!
Вівторок, 11 жовтня 2016
Thumbnail Прямо в Москві, недалеко від Кремля, активісти вивісили плакати з фотографією зниклого кримськотатарського правозахисника Ервіна Ібрагімова, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до викрадань...
Твій день кар’єри «PROFіT DAY»
Неділя, 09 жовтня 2016
Thumbnail Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Молодіжний центр працевлаштування» за підтримки Міністерства молоді та спорту України у вересні-листопаді 2016 року проводить проект Молодіжні ярмарки...
Незвичний кліп українського гурту стрімко набирає популярність в мережі
П'ятниця, 07 жовтня 2016
Thumbnail Український гурт The Fraskos підняв актуальні соціально-філософські питання у своїй дебютній пісні «Dreambox» та відео до неї.
Тернопільська суддя Сидорук: не дай Бог потрапити до її рук!
Четвер, 29 вересня 2016
Thumbnail До редакції «Часопису» надійшов лист наступного змісту. Я – приватний підприємець, абсолютно не публічна людина і, практично, завжди намагаюся всі свої проблеми (а їх у сучасних горе-бізнесменів чимало)...
ПРОЕКТ регіональної програми «Ліси Тернопільщини» до 2020 року
П'ятниця, 23 вересня 2016
Thumbnail Пропонуємо вашій увазі проект Регіональної програми «Ліси Тернопільщини» на період 2016-2020 роки, розроблений Тернопільським обласним управлінням лісового та мисливського господарства.