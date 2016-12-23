Програма новорічно-різдвяних заходів у Тернополі

На тернополян та гостей міста чекає насичена новорічно-різдвяна програма.

У Тернополі з середини грудня 2016 року до середини 2017 року триватиме цикл заходів до Новорічно-Різдвяних свят.

Традиційно 8 січня на залізничному вокзалі відбудеться Різдвяний концерт муніципального Галицького камерного оркестру «Для тих, хто в дорозі», а 15 січня на Театральному майдані - Парад вертепів та різдвяний концерт тернопільських виконавців, а також нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».

Виставка еко-робіт викладачів та учнів Тернопільської обласної еколого-натуралістичної школи 24.12.2016р. Український дім Міський конкурс шопок «Різдвяне диво». Грудень - січень Український дім, Церковні храми Міський конкурс «Феєрія новорічного міста». Грудень - січень Вітрини, прилеглі території, оформлення ялинок Новорічний концерт МДО «Оркеста Волі» 25.12.2016р. 16.00 год. Український дім Католицьке Різдво 25-27 грудня Театральний майдан «Чарівні вогники Різдва». Колядки, щедрівки, Європейські різдвяні гімни, новорічні мелодії у виконанні муніципального Галицького камерного оркестру 26.12.2016р. 18.30 год. Український дім Дитяча новорічна вистава «Новорічні пригоди Чупа і Чупса» 27.12.2016р. 16.00 год. Український дім «Відеоконфеті 2017» Новорічна відеопрограма 31.12 2016- 01 .01. 2017рр. з 22.00 год. до 04.00 год. Театральний майдан Урочиcта академія з нагоди 108 - ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. та покладання квітів до пам’ятника. 2017 р. 15.00 год. Український дім Новорічно – різдвяні ранки На час зимових канікул ПК «Березіль», БК Пронятин», БК «Кутківці» «Для тих, хто в дорозі». Різдвяний концерт муніципального Галицького камерного оркестру 08.01.2017 р. 19.00 год. Очікувальний зал залізничного вокзалу «Колядують зорі на Різдво Христове». Концертні виступи муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 09, 15, 19. 01.2017р. 13.00 год Театральний майдан, Вул. Сагайдачного «Щедрівка й Коляда в нашу хату загляда». Різдвяні привітання щедрівної групи 10-12 січня 2017 р. Структурні підрозділи міської ради «Ялинка міського голови». Благодійні театралізовані ранки для дітей. 13-14 січня 2017 р. 11.00, 14.00 год ПК «Березіль» «Повір у себе». Міський фестиваль дитячої творчості для дітей з особливими потребами. 15 січня 2017 р. 12.00 год. ПК «Березіль» «Нова радість стала». Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста». Парад вертепів та різдвяний концерт тернопільських виконавців 15 січня 2017 р. 14.00 год. Театральний майдан «Свято Водохреща» 19 січня2017 р. 12.00 год. Парк Т. Шевченка біля символічного Хреста на честь Хрещення Київської Русі, Співоче поле Година народознавства «Народні свята: традиції та сучасність» 21.12.2016р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 8 для дорослих Театралізована вистава «Коляда» 22.12.2016р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль» Літературно-мистецьке свято «Христос рождається. Велике вічне диво!» 23.12.2016р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 2 Новорічно-різдвяна вистава «Книга казок або комічна пригода» 25.12.2016р. 17.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Кутківці» Дитячий новорічний ранок 26.12.2016р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»

Інформує Тернопільська МР