Програма новорічно-різдвяних заходів у Тернополі
На тернополян та гостей міста чекає насичена новорічно-різдвяна програма.
У Тернополі з середини грудня 2016 року до середини 2017 року триватиме цикл заходів до Новорічно-Різдвяних свят.
Традиційно 8 січня на залізничному вокзалі відбудеться Різдвяний концерт муніципального Галицького камерного оркестру «Для тих, хто в дорозі», а 15 січня на Театральному майдані - Парад вертепів та різдвяний концерт тернопільських виконавців, а також нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста».
|Виставка еко-робіт викладачів та учнів Тернопільської обласної еколого-натуралістичної школи
|24.12.2016р.
|Український дім
|Міський конкурс шопок «Різдвяне диво».
|Грудень - січень
|Український дім, Церковні храми
|Міський конкурс «Феєрія новорічного міста».
|Грудень - січень
|Вітрини, прилеглі території, оформлення ялинок
|Новорічний концерт МДО «Оркеста Волі»
|25.12.2016р. 16.00 год.
|Український дім
|Католицьке Різдво
|25-27 грудня
|Театральний майдан
|«Чарівні вогники Різдва». Колядки, щедрівки, Європейські різдвяні гімни, новорічні мелодії у виконанні муніципального Галицького камерного оркестру
|26.12.2016р. 18.30 год.
|Український дім
|Дитяча новорічна вистава «Новорічні пригоди Чупа і Чупса»
|27.12.2016р. 16.00 год.
|Український дім
|«Відеоконфеті 2017» Новорічна відеопрограма
|31.12 2016- 01 .01. 2017рр. з 22.00 год. до 04.00 год.
|Театральний майдан
|Урочиcта академія з нагоди 108 - ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. та покладання квітів до пам’ятника.
|2017 р. 15.00 год.
|Український дім
|Новорічно – різдвяні ранки
|На час зимових канікул
|ПК «Березіль», БК Пронятин», БК «Кутківці»
|«Для тих, хто в дорозі». Різдвяний концерт муніципального Галицького камерного оркестру
|08.01.2017 р. 19.00 год.
|Очікувальний зал залізничного вокзалу
|«Колядують зорі на Різдво Христове». Концертні виступи муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»
|09, 15, 19. 01.2017р. 13.00 год
|Театральний майдан, Вул. Сагайдачного
|«Щедрівка й Коляда в нашу хату загляда». Різдвяні привітання щедрівної групи
|10-12 січня 2017 р.
|Структурні підрозділи міської ради
|«Ялинка міського голови». Благодійні театралізовані ранки для дітей.
|13-14 січня 2017 р. 11.00, 14.00 год
|ПК «Березіль»
|«Повір у себе». Міський фестиваль дитячої творчості для дітей з особливими потребами.
|15 січня 2017 р. 12.00 год.
|ПК «Березіль»
|«Нова радість стала». Нагородження переможців конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста». Парад вертепів та різдвяний концерт тернопільських виконавців
|15 січня 2017 р. 14.00 год.
|Театральний майдан
|«Свято Водохреща»
|19 січня2017 р. 12.00 год.
|Парк Т. Шевченка біля символічного Хреста на честь Хрещення Київської Русі, Співоче поле
|Година народознавства «Народні свята: традиції та сучасність»
|21.12.2016р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 8 для дорослих
|Театралізована вистава «Коляда»
|22.12.2016р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|Літературно-мистецьке свято «Христос рождається. Велике вічне диво!»
|23.12.2016р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 2
|Новорічно-різдвяна вистава «Книга казок або комічна пригода»
|25.12.2016р. 17.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Кутківці»
|Дитячий новорічний ранок
|26.12.2016р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Будинок культури «Пронятин»
Інформує Тернопільська МР