Депутати тиснуть на єдину тернопільську незалежну радіостанцію

18 років тому саме 20 грудня 1998 року в Україні запрацювало радіо «Українська хвиля» (“Ух-радіо”). “Ух-радіо” — єдина місцева радіостанція, яка залишилась мовити в місті.

Всі інші – мережеві радіостанції, які ведуть трансляцію з інших міст. “Ух-радіо” є однією з перших україномовних радіостанцій країни. Керівник радіостанції Юрій Фартушняк поділився з нами своїми роздумами з приводу сучасної ситуації в тернопільському медійному та громадському просторі.

— Вітаємо Вас з 18-річчям “Ух-радіо” — першої повністю україномовної радіостанції. Поділіться таємницею – як вдалося вистояти на ринку і продовжити активно розвиватися?

— Секрет простий – допомагає українська, україномовна, якісна музика. Розвитку україномовної музики ми завдячуємо своїм розвитком. Тому доки живе україномовна музика, житиме й «Ух-радіо».

— Розкажіть про початки становлення «Української хвилі» в Тернополі, адже Вас неодноразово намагалися “закрити”, неодноразово ставили «палки в колеса»?

— Дійсно було дуже важко створити та розвивати незалежну від олігархів та політичних партій радіостанцію, яка й до того стояла на чітких патріотичних проукраїнських позиціях. На початку своєї діяльності «Українська хвиля» 1,5 роки не могла отримати ліцензію на мовлення. Сьогодні про це смішно згадувати, але мої «вчорашні» конкуренти неодноразово їздили у Національну раду з питань телерадіомовлення (ліцензійний орган — прим. автора), де розповідали про мене різні нісенітниці, щоб максимально затягнути видачу ліцензії на мовлення. Зараз ці люди ходять по місту і вітаються, як нічого не бувало.

— «Ух-хвилю» також неодноразово хотіли «приструнити» й у часи Кучми-Януковича?

— Проти «Української хвилі» постійно працювали так звані «писаки» в Тернопільській обласній держадміністрації, які щотижня доповідали «наверх» в Адміністрацію Януковича про «зловживання» на «Ух-радіо», що наша радіостанція відмовляється розміщати так звані «соціальні матеріали» про діяльність Януковича, вимагали закрити нашу радіостанцію. І чим це все закінчилось? Правда перемогла, режим Януковича подолано, “Ух-радіо” вистояло. Особливо «писаки» активізувались, коли «Ух-радіо» в листопаді 2013 року проводило прямі трансляції з нашого Театрального майдану, де відбували перші мітинги за євроінтеграцію та проти режиму Януковича. Ми транслювали “наживо”, події з київського Майдану Незалежності, ведучі залишались в ефірі на ніч, повідомляли про оперативні нічні події, були на інформаційній варті і цілий день. Для мене особисто і для нашого колективу – об’єктивне висвітлення інформації – це головний пріоритет. Очевидно, ця позиція багатьом не дає й сьогодні спокійно “спати”.

Порівнюю із сьогоднішньою ситуацією, коли на мене зводять наклепи особи, зокрема депутати, які належать до тих чи інших олігархічних груп та політичних партій. І вже не перший раз. Вони думають цим самим тиснути на єдину місцеву незалежну радіостанцію в місті. Це їм не вдасться: у нас сильний колектив, який не боїться брехні і залякувань. Напевне нинішні депутати міської ради хочуть запровадити кучмівські “темники“, по яких ЗМІ мали б висвітлювати їхню діяльність. Колектив “Ух-радіо” на це ніколи не піде. Повторюю ще раз: будь-який тиск на мене, як на керівника незалежної радіостанції з боку тернопільських депутатів — приречений.

— Ви маєте на увазі звинувачення на Вашу адресу на останній сесії міської ради Тернополя?

— Так, на сесії один з депутатів бездоказово звинуватив мене, що я «організував схему спроби залізти в мозок представників політичних партій, депутатів, громадян, бізнесменів, спроби вливати на громадську думку будь-яким способом». Якщо відверто, то реагувати на подібні звинувачення — це нижче моєї гідності. Цей депутат неодноразово звинувачував мене в подібних нісенітницях, особливо, що стосується різноманітних публікацій в Інтернеті. Зверніть увагу, це каже людина, яка є депутатом двох скликань, керівником з 2011 року комунального підприємства міської ради, діяльність якого напряму пов’язане з регулюванням роботи інтернет-провайдерів та всього інтернету в Тернополі. Як кажуть – якщо в тебе є комплекси — працюй над собою, а не намагайся самоутвердитись, вишукуючи недоліки у інших. Депутати, які на останній сесії виступали із спільною заявою проти мене особисто, неодноразово бували у студії “Ух-радіо” і мали можливість вільно та неупереджено висловлювати свою думку, доносити своє бачення щодо процесів, які відбуваються у нашому місці, розповідати про свої депутатські здобутки. Прикро, коли помиляєшся в людях, ще прикріше, коли тебе попереджали про це.

На мій погляд, депутати повинні займатись важливими для міста питаннями, зокрема в сфері ЖКГ, економіки, створенням робочих місць, а не тиражувати брехню.

— Є пряма загроза, що депутати українського Тернополя закриють «Українську хвилю»?

– Не здивуюсь, якщо депутати міськради заборонять тернополянам слухати радіо “Українська хвиля”. Можливо, нашим депутатам не потрібні незалежні ЗМІ, можливо, вони хотіли б цензурувати діяльність «Української хвилі»? Напевне тому вони і озвучували моє прізвище поряд із своїм невдоволенням роботи ЗМІ на останній сесії міської ради. Напевне тому і з’являються замовні публікації “кишенькових” сайтів, які створені виключно для виливання інформаційного “лайна”. Ось для прикладу на одному ж і тому сайті безліч хвалебних матеріалів про одного з депутатів, і на цьому ж сайті “брудні” матеріали про мене особисто. Немає чого дивуватись. Політика (посміхається).

До речі в Тернополі є більше 100 інформаційних сайтів, на яких розміщується різноманітні публікації політичного штибу. Публікується багато негативної інформації про тих чи інших публічних осіб. Серед засновників, подекуди, зустрічаються і сьогоднішні депутати та можновладці. Їхні “кишенькові” сайти публікують безліч неперевірених фактів або «чорнухи». Депутатам хотілось би втягнути в ці “ігри” за “владне корито” ще й єдину місцеву незалежну радіостанцію “Ух-радіо”. Але ми в такі ігри не граємо.

— Як Ви будете діяти далі, як захищатися?

— Хто з мечем прийшов, той від меча загине. Гідну оцінку “наїздам” депутатів на “Українську хвилю” дадуть тернополяни, наші слухачі, всі ті, хто любить українську пісню. І ця оцінка — голос на наступних виборах. А ми будемо займатись своєю роботою і залишимось на своїх принципових позиціях: транслювати якісну українську музику, місцеві та загальноукраїнські новини, щоранку запрошувати до спільної молитви на Святу Літургію з Катедри, займатися волонтерськими проектами з допомоги українській армії.

А щодо діючих депутатів міської ради – я їх прощаю. Принижуючи інших, вище не станеш. Депутати змінюються, а музика вічна. Свого часу пробачив те саме і «писакам» Януковича. Вони просто не можуть працювати по-іншому в цій «політичній кон’юктурі», їм завжди потрібен ворог. Депутати переважно молоді та недосвідчені. В цьому питанні повністю підтримую Петра Ландяка, який назвав останню сесію «брехливою, лукавою і цинічною».

Розумію, що після мого інтерв’ю депутати з так званими «активістами» у соцмережах та на своїх “ручних” сайтах вил’ють на мене особисто і на нашу радіостанцію не одне відерце «помиїв», але тернополяни розумні та зуміють відрізнити чорне від білого.

Як кажуть, якщо у тебе є вороги — це добре, значить в своєму житті ти щось-колись зробив корисне.

Дякую за цікаву розмову!

Інтерв'ю провів Ілля Прокопів

За матеріалом сайту «Тернопіль»