Приєднуйтеся до Міжнародного флешмобу музейних селфі

Мешканців Тернопільщини запрошують взяти участь у Міжнародному флешмобі музейних селфі, який відбудеться 18 січня 2017 року.

Для того, аби взяти участь у флешмобі потрібно завітати 18 січня до будь-якого музею, зробити селфі на фоні чи поруч з улюбленим експонатом та опублікувати його у соцмережах Facebook, Twitter та Instagram із хештегом #MuseumSelfie та тегом того музею, де ви зробите фото.

У багатьох виставкових та експозиційних залах музею працює WI-FI, тому опублікувати світлину можна буде без зайвих проблем. Переможців конкурсу чекають подарунки.

Нагадаємо, що в Україні цьогоріч акція проходить вже втретє. У 2016-му році до Міжнародного дня музейного селфі долучилось близько 50 музеїв.