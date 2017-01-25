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У Тернополі створено перший в Україні Інтерактивний музей АТО
Тернополян та гостей міста запрошують відвідати Інтерактивний музей бойових побратимів. Музей розташований у Народному домі «Перемога».
Там можна побачити більше 200 експонатів російсько-української війни. Це і зброя, уламки від куль, одяг, фото, плакати та інші символічні речі. Окрім того, у музеї на екрані постійно транслюватимуться відео із зони АТО.
«Ми хотіли зробити непростий і нестандартний музей. Власне, тому було прийняте рішення зробити музей мультимедійним або інтерактивним. Таким чином ми можемо не лише зацікавити відвідувачів експонатами, але й їм створити таку живу картинку і відчуття присутності. У нас є мультимедійний екран, де будуть транслюватися не лише фільми та фото з передової, але й кадри з повсякденного життя бійців, репортажі із зон бойових дій», – розповів заступник міського голови Леонід Бицюра.
Музей створено зусиллями ГО «Об’єднання бойових побратимів» та за підтримки міської ради.
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