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Оригінал Нерукотворного образу Ісуса Христа прибуде на Тернопільщину

0 k 527535398666127 1Чудотворну ікону Лику Христового привезуть на Тернопільщину.

Впродовж 12-15 лютого святиня буде виставлена для привселюдного вшанування у соборі Матері Божої Зарваницької, що у Марійському духовному центрі. А згодом 16-22 лютого в Архикатедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі.

З метою забезпечення охорони реліквії, громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час перебування в Архикатедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Ікони Спаса Нерукотворного, буде тимчасово перекритий рух транспорту на майдані Волі. Рух перекриють в межах вул. Й.Сліпого, вул. Листопадова та вул. Гетьмана Сагайдачного з 16 по 22 лютого. 

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«Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ привозить святиню, аби скріпити людський дух та спонукати українців до посиленої молитви за припинення війни та мир у нашій державі. Святиня має здатність внутрішньо мобілізувати людей, пробудити силу духу. В обох храмах доступ до ікони буде цілодобовим», — наголошує Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк.

Довідково. Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасителя, нелюдською рукою. Науковці вважають його як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів. Даний образ — особлива реліквія для християн. У Церкві він відомий також як Спас Нерукотворний, Святий Лик, Зображення з Едесси або Мандиліон, що у перекладі означає «обрус».

Історія Нерукотворного образу оповита багатьма переказами. Відомо кілька версій походження цієї святині, з яких найпоширеніші дві. Одна з них говорить про праведну жінку Вероніку, яка обтерла обличчя Христа під час хресної дороги. Інша вказує на історію зцілення едеського царя Авгаря ликом Спасителя, зображеного в чудесний спосіб на полотні, яким Христос обтер своє обличчя.

Починаючи з 1870 року, це третій раз, коли Нерукотворний Спас дають для Богопочитання у храмі і другий раз, коли Ватикан дозволив прикладатися (цілувати) реліквію.

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