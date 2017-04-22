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«Файне місто» оголосило 50% учасників цьогорічного фестивалю

Музичний фестиваль ФАЙНЕ МІСТО 2017, який відбудеться 20-23 липня біля Тернополя, оголосив 50% учасників.

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У списку хедлайнери світового масштабу, українські та іноземні артисти.

На фестивалі концерти під відкритим небом пройдуть на 6-ти сценах одночасно.

Хедлайнери

Справжнім подарунком для фестивальників усієї країни стали імена хедлайнерів музичного фестивалю Guano Apes (Німеччина), Poets of the Fall (Фінляндія) та Zardonic (Венесуела).

  • Guano Apes – легендарний німецький гурт на чолі з епатажною фронт вумен Сандрою Насіч. Їх дебютний сингл «Open Your Eyes» потрапив в десятку найкращих хітів Німеччини. Другий сингл «Lord of the Boards» зробив їх альбом платиновим у Німеччині та золотим в інших країнах Європи.
  • Фінські рокери Poets of the Fall -  один з найуспішніших фінських гуртів, які оспівують у своїх піснях романтизм мовою софт-року, інді-року та пост-гранжу. Їх альбоми роками входять в офіційний чарт Фінляндії, а диски за дуже короткий час стають «золотими» та навіть «платиновими».
  • Zardonic, який відомий також як Федеріко Агреда – венесуельський клавішник, DJ, музикант, продюсер, відомий своїми музичними проектами в жанрах drum and bass, dark ambient, black metal і minimal techno.

Хто буде четвертим хедлайнером? Організатори тримають цю інформацію у секреті і обіцяють порадувати фестивальників вже зовсім скоро.

MAIN STAGE:
● GUANO APES (Німеччина)
● POETS OF THE FALL (Фінляндія)
● Zardonic (Венесуела)
● Eskimo Callboy (Німеччина)
● Ляпис 98 (Білорусь)
● Брати Гадюкіни
● Друга Ріка
● ТНМК
● Антитіла
● Элизиум (Росія)
● Тараканы! (Росія)
● Le Basour (Італія)
● Heretic's Dream (Великобританія - Італія)
● Detach
● Без Обмежень
● The Hypnotunez

DARK STAGE
● Korpiklaani (Фінляндія)
● Betraying The Martyrs (Франція)
● Rage (Німеччина)
● Annisokay (Німеччина)
● Порнофильмы (Росія)
● Sunset Trail (Чехія)
● Space Of Variations
● Jinjer
● Веремій
● 1914
● Dysphoria
● Aghiazma
● New Disorder (Італія)
● Septa
● O'Hamsters

LIGHT STAGE
● Brutto акустика (Білорусь - Україна)
● Bloom Twins (Великобританія)
● On-The-Go (Росія)
● I am waiting for you last summer (Росія)
● Рэспубліка Паліна (Білорусь)
● Табула Раса
● Один в каное
● DaKooka
● Artbrother (Швеція)
● Пісні Наших Днів / ПНД
● Kadnay

AMPHITEATRE (література):
● Андрій Любка
● Макс Кідрук

UFO STAGE
● DJ Tapolsky

REGGAE STAGE:
● Raggasapiens

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