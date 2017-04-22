«Файне місто» оголосило 50% учасників цьогорічного фестивалю

Guano Apes – легендарний німецький гурт на чолі з епатажною фронт вумен Сандрою Насіч. Їх дебютний сингл «Open Your Eyes» потрапив в десятку найкращих хітів Німеччини. Другий сингл «Lord of the Boards» зробив їх альбом платиновим у Німеччині та золотим в інших країнах Європи.