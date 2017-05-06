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З 12 по 14 травня у Тернополі пройде п’ятий мистецький фестиваль «Ї»

fce2acce dd20 4181 80e9 f3c2da924368«Мистецький фестиваль «Ї» - це триденне дійство, повне нестримного заряду енергії, яка вирує у межах вільного і натхненного арт-простору.

Захід щорічно відбувається у Тернополі, гуртуючи навколо себе найвідоміших представників сучасного літературного процесу, музикантів та художників, які просто не мислять свого життя без творчості. Фестиваль проводиться з метою популяризації сучасного українського мистецтва серед молоді, тернополян та гостей міста.

Локації фестивалю: Український Дім «Перемога», книгарня «Є», «Кнайпа 1540».

Учасники музичної сцени:
Один в каное, Кімната Гретхен, KRUT, Лінія Маннергейма, Bugs & Bunny, DRUMТИАТР, EPOLETS , Республіка Паліна (Білорусь), Black Maloka, Франко’, ANDZH, BELAROOTS (Білорусь),  Приходьте завтра.

Учасники літературної сцени: Василь Махно,  Сергій Жадан, Ігор Калинець, Олександр Ірванець, Леся Мудрак, Павло Коробчук, Брати Капранови, Макс Кідрук, Юрій Винничук, Юрій Іздрик,  Віталій Рыжкоў (Білорусь),  Вікторія Диkобраз, Оксана Забужко, Богдан-Олег Горобчук,  Марк Лівін, Катерина Бабкіна,  Андрій Бондар, Маріанна Кіяновська, Дмитро Лазуткін. Олександр Смик, Ганна Осадко, Богдан Логвиненко,  Володимир Рафаєнко,  Мирослав Дочинець, Григорій Семенчук, Елла Євтушенко, Андрій Бондар, Ірина Мацко.

Лекторій: Роман Скрипін, Мар’яна Савка.

Арт: виставка стімпанк та джанк-арт скульптур Сергія Кузнєцова.

Показ фільмів:

  • «Гніздо горлиці» (режисер – Тарас Ткаченко).
  • «Моя бабуся Фані Каплан» (режисер – Олена Дем’яненко).
  • «Пан Ніхто» (допрем’єрний показ стрічки режисера Олександра Фразе-Фразенка)

Театр:

  • Театр вух з аудіовиставою "Агартха" (режисер – Ірина Фінгерова, спільно гуртом «Zukkor Zzov» ).
  • Проект «Музика сфер» від польських митців Божени Боба-Диґи та Мачея Жімки.
  • Світлодіодне шоу від театру «Metanoia».
  • Конкурс відеопоезії «МонОкль».
  • програма1
  • програма2
  • програма3

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за номером:

+38(096) 987 59 92- Юрій Матевощук.

+38(097)658 49 03 – Василь Томчишин.

Також більше про фестиваль можна дізнатися за посиланнями:
http://festji.com/
https://www.facebook.com/festji/
https://vk.com/festji2017

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