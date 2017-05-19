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Дні Європи у Тернополі

h ua den eu uaЩороку, у третю неділю травня в Україні відзначають Дні Європи. Це свято сприймається як спосіб приєднання до тих цінностей, які дотримуються в ЄС й популяризації європейської культури.

Наше місто теж долучається до святкувань. Тернополянам представлять польську культуру, також до нас завітають гості з Польщі.

«У Тернопіль приїжджає Генеральний консул Польщі у місті Луцьку Вєслав Мазур, а також делегації з наших польських міст-партнерів Ельблонг, Хожув, Еленя-Гура. Буде ще одна делегація з міста Плонськ, з якою ми лише плануємо 20 травня підписати угоду про співпрацю, - розповідає начальник управління стратегічного розвитку Юрій Дейнека. – Окрім того, у місті буде відкрито три спеціалізованих виставки та відбудуться концертні програми мистецьких колективів п’яти польських міст».

19 травня

19.30 - відкриття виставки «Епоха чемпіонів. Час вкаже чемпіонів» (ресторація арт-галерея Бункермуз, бульвар Т.Шевченка, 1)

20 травня

12:00-13:00 Відкриття виставок «780 років місту. Ельблонгу» та «Немає незалежної Польщі без незалежної України. Єжи Ґєдройць і Культура в українському контексті» (Український дім «Перемога», б-р Т. Шевченка, 27)

13:00 - початок роботи фуд зони - європейської та польської кухні та туристичних представництв польських міст (Театральний майдан)

13:00 - початок конкурсу вуличних музикантів

13:00-15:00 – виступи Євроклубів шкіл міста (Театральний майдан)

16:00-16:45 – офіційне відкриття Днів польської культури у м. Тернополі (сцена на Театральному майдані)

16:45-22:00- Концертна програма за участю польських та українських колективів (Сцена на Театральному майдані):

м. Ельблонг- «FUMEZ»

м. Плонськ – «NUTKA»

м. Люблін – «BACKBEAT»

«Lublin Street Band»

Хужожнього колективу міста Хожув

17.00 - 17.30 – підписання Меморандуму про партнерство між Тернополем і Плонськом за участі Генерального консула Республіки Польща у Луцьку та делегацій партнерських міст (Тернопільська міська рада).

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