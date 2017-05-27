Міжнародний дитячий кінофестиваль проходить у Тернополі

VI Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «ЧілдренКінофест» розпочався 26 травня й триватиме до 4 червня.

Фестиваль проходить у двадцяти містах України, у Тернополі центром показів став кінотеатр «Палац кіно». Початок сеансів об 11:00 по буднях та о 16:00 у вихідні.

Зареєструватися на покази фестивалю може кожен охочий – для цього потрібно обрати місто і фільми для перегляду, а також заповнити електронну форму на офіційному сайті фестивалю http://childrenkinofest.com/ua/schedule/, вхід безкоштовний.

Традиційно глядачі виступають у ролі журі фестивалю, віддаючи свої голоси за вподобані картини. Переможця міжнародного конкурсу буде оголошено на церемонії закриття у фестивальному центрі, кінотеатрі «Київська Русь» 4 червня.

Однією з головних подій нинішнього року стане показ фіналістів конкурсу короткометражних фільмів, знятих українськими дітьми у віці від 7 до 14 років. Десять картин-номінантів буде показано на великому екрані у присутності авторів, а спеціальне журі обере серед них переможця.

На фестивалі будуть представлені наступні стрічки:

- Анімація "Життя кабачка" (8 +) - 27 травня, початок 11:00

- "Моллі Мун і Чарівний підручник гіпнозу" (7 +) - 28 травня, 16:00

- "Маленький монстр" (4 +) - 29 травня, 11:00;

- "Люблю тебе, мамо" (12+) - 30 травня - 11:00;

- "Вперед до школи" (6 +) - 31 травня, 11:00;

- "Микита Кожум'яка" (5 +) - 1 червня, 11:00;

- "Хлопчик у золотих штанях" (7 +) - 2 червня, 11:00;

- "Люм'єри" (7 +) - 3 червня, 11:00;

- "Лапа" (7 +) - 4 червня 16:00.

Фестиваль закриє фільм-володар Ґран-прі «ЧілдренКінофесту–2016» – пригодницька стрічка «Лапа» Роберта-Адріана Пежо з Угорщини.