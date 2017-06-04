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На честь Героя Небесної Сотні відкрили Мистецьку Резиденцію

20101 VМистецьку Резиденцію на честь наймолодшого Героя Небесної Сотні відкрили у селі Травневе, що на Збаражчині.

Молитвою, творчістю та піснею вшанували пам’ять Героя України – Назара Войтовича. В цей день, 2 червня, юнак міг би відзначати свій 21-й день народження…

Урочисті події розпочалися з панахиди на могилі Героя, після відбулися пленер-конкурс для молоді, за участі місцевих художників та концерт-присвята від шкільних колективів.

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На день народження Назара Войтовича також припало відкриття першої програми Мистецької Резиденції. Презентація програми відбулася у рамках щорічної урочистої події «На крилах мрій», організованої Травневською загальноосвітньою школою І-ІІ ст. Зокрема, у день відкриття учасники-резиденти вже розпочали роботу над перетворенням колишнього сільського магазину на комунікаційний центр для громади з освітньо-мистецькою програмою – проект, що є частиною всеукраїнської програми вшанування пам’яті героїв «Небесної Сотні» «Відзнаки Героїв» та відбувається за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Організатори переконані, що даний проект, який реалізовується у сфері, яку понад усе любив Назар Войтович, є символом вшанування його пам’яті та продовження його справи. У Громадській Організації «Родина Героїв Небесної Сотні» зазначають: «Даним проектом ми вшановуємо пам'ять Назарія Войтовича і винагороджуємо громаду, у якій виріс юнак та творчу молодь, що реалізовується у сфері, яку понад усе любив Герой».

Програма триватиме з 2 до 15 червня і завершиться виставкою-презентацією проекту в Тернополі у галереї «БункерМуз».

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