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Молодь відриватиметься на острівку "Чайка"
25 червня у Тернополі відбудеться День молоді. Тернополянам та гостям міста пропонують відвідати вечірку під відкритим небом на острівку “Чайка”. Гратимуть та розважатимуть публіку кращі DJ та MC міста. Початок вечірки - о 21.00.
Новини тернополян
Залозецький став – Залозецькій громаді
Неділя, 11 червня 2017
Неділя, 11 червня 2017
В понеділок, 12-го червня 2017-го року об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду Державного майна України за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 відбудеться безпрецедентна подія-конкурс оренди ...
Вдосконалюйте знання іноземних мов влітку!
Понеділок, 05 червня 2017
Понеділок, 05 червня 2017
Якщо у вас канікули або відпустка, а ви ще не спланували свій вільний час - тоді чекаємо на вас в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" при Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці!
Безробітні жителі Тернопілля можуть безкоштовно вивчати англійську
П'ятниця, 02 червня 2017
П'ятниця, 02 червня 2017
На Тернопільщині безробітні мають можливість безкоштовно вивчати англійську.
На Гусятинщині відбувся Турнір пам'яті Тані Сосновської
Середа, 31 травня 2017
Середа, 31 травня 2017
Традиційний турнір з волейболу серед жіночих команд вже п’ятий раз зібрав любителів цього виду спорту.
Звернення власника ділянки на Петлюри до депутатів та громадськості
Понеділок, 29 травня 2017
Понеділок, 29 травня 2017
До редакції «Часопису» надійшло звернення за підписом Андрія Журавля. Шановні депутати, громадські активісти, тернополяни!
Майбутні чемпіони-легкоатлети зростають у Залізцях
Неділя, 28 травня 2017
Неділя, 28 травня 2017
На шкільному стадіоні смт. Залізці, Зборівського району, що на Тернопільщині, вперше відбулися змагання з легкої атлетики серед учнів 1-4 класів та дітей старшої групи ДНЗ.
День кар'єри «PROFIT DAY» у Тернополі
П'ятниця, 26 травня 2017
П'ятниця, 26 травня 2017
В Українському домі «Перемога» у м. Тернополі відбувся День кар'єри «PROFIT DAY», співорганізатором якого виступив Тернопільський обласний центр зайнятості.
Юні тернополяни обирали майбутню професію
Вівторок, 16 травня 2017
Вівторок, 16 травня 2017
У Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі відбувся День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів та їх батьків.
Шумчанам презентували роботу бару «Таверна»
П'ятниця, 05 травня 2017
П'ятниця, 05 травня 2017
Шумський районний центр зайнятості організував презентацію роботи бару «Таверна» ФОП Петренко Алли Мелетіївни.