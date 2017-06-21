Рибний день на Івана Купала

Щорічний фестиваль кулінарного мистецтва «Короп-Фест», що відбувався в селі Коропець цього року перенесли в Тернопіль.Про це повідомив заступник міського голови Леонід Бицюра.«За останні роки фестиваль в Коропці дещо почав занепадати і ми вирішити врятувати ситуацію та провести його в Тернополі 6-9 липня. Якщо він буде цікавий для туристів, то з часом можливо повернемо його до Коропця », - зазначає чиновник.

Особливістю фестивалю є купальські гуляння адже він проходить на свято Івана Купала. Гостей заходу закликають брати з собою записники і записувати нові рецепти приготування страв з риби. А ще, бажаючі зможуть почастувати усіх власноруч приготовленими стравами. За матеріалами https://moemisto.ua/te/korop-fest-54759.html