21-а річниця Дня Конституції України

Після прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990-го та проголошення в 1991-му Акта незалежності поява Конституції стала третьою найважливішою подією в житті незалежної України.

28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію України на 5-й сесії 2-го скликання («за» проголосували 315 народних депутатів, 36 – проти, 12 – утрималися, 30 – не голосували).

Конституція набула чинності в день її прийняття.

День Конституції України – єдине державне свято, закріплене в самому Основному законі країни (ст. 161).

Головне призначення конституції – закріплення і гарантування фундаментальних прав людини і громадянина, впорядкування й організація державної влади, утвердження загальнолюдських цінностей, на яких ґрунтується будь-яке суспільство. Її визначальні риси та принципи, як і вся конституційна матерія, що побудована на них, визначаються підвищеною стабільністю. Саме це визначає тривалість життя конституцій.

Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

Чинна Конституція України складається з 15 розділів. 161 стаття зібрана у 14 розділів, а 15-й розділ містить 17 перехідних положень. Тексту Конституції передує Преамбула.

Конституція – це основний закон громадянського суспільства і держави, який має вищу юридичну силу, через який (відповідно до багатовікового досвіду і прагнень народу) затверджуються основи суспільного і державного ладу і механізми їх дії, спрямовані на зміцнення держави і забезпечення прав і свобод громадян.