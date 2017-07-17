Прочани з усіх областей України зібралися у Зарваниці

16 липня завершилася Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру у Зарваниці.

Цьогоріч її присвятили молитвам за мир та цілісність України, 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

У прощі взяли участь участь Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), Префект Конгрегації Східних Церков Леонардо Кардинал Сандрі, Апостольський Нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті та Архиєпископ і Митрополит Іван Девчіч із Хорватії, повідомляють у Тернопільсько-Зборівській Архиєпархії УГКЦ.

У рамках прощі Предстоятеля УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з молоддю та очолив багатотисячний похід зі свічками, також відбулася духовно-мистецька програма для молоді та спільна Божественна Літургії на площі перед Собором Матері Божої Зарваницької.

Значна частина вірних ішла до Зарваниці пішки. Цього року кількість піших паломників була дуже чисельною. Як відзначив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) за три дні Зарваницю відвідало понад 100 тисяч прочан. Більша група, близько 2000 осіб, традиційно здійснила пішу прощу від Архикатедрального собору Тернополя. Найбільше часу у дорозі провели прочани з Хмельницького та Ходорова: до Зарваниці вони йшли близько 5 днів. Ішли здебільшого молоді люди, інші - приїхали на автобусах, автомобілях та велосипедах.

Митрополит Василій заначив, що у Зарваниці зібралися прочани з усіх областей України. Серед них прочани із Сіверодонецька, Луганська, Харкова, Криму, Херсона, Вінниці, Волині, Рівненщини, Житомирщини, Буковини, Львівщини тощо. Окремо було відзначено участь паломників на чолі з Архиєпископом Харківсько-Полтавським Ігорем (Ісіченком) УАПЦ(о). Також прибули паломники з Польщі, Словачини, Німеччини, Бразілії, Чілі та Австралії.