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Прочани з усіх областей України зібралися у Зарваниці

proscha 370116 липня завершилася Загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру у Зарваниці.

Цьогоріч її присвятили молитвам за мир та цілісність України, 150-річчю коронації Зарваницької чудотворної ікони Пресвятої Богородиці та 125-літтю з дня народження Патріарха Йосифа Сліпого.

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У прощі взяли участь участь Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук), Префект Конгрегації Східних Церков Леонардо Кардинал Сандрі, Апостольський Нунцій в Україні Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті та Архиєпископ і Митрополит Іван Девчіч із Хорватії, повідомляють у Тернопільсько-Зборівській Архиєпархії УГКЦ.

У рамках прощі Предстоятеля УГКЦ Блаженніший Святослав провів зустріч з молоддю та очолив багатотисячний похід зі свічками, також відбулася духовно-мистецька програма для молоді та спільна Божественна Літургії на площі перед Собором Матері Божої Зарваницької.

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Значна частина вірних ішла до Зарваниці пішки. Цього року кількість піших паломників була дуже чисельною. Як відзначив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк) за три дні Зарваницю відвідало понад 100 тисяч прочан. Більша група, близько 2000 осіб, традиційно здійснила пішу прощу від Архикатедрального собору Тернополя. Найбільше часу у дорозі провели прочани з Хмельницького та Ходорова: до Зарваниці вони йшли близько 5 днів. Ішли здебільшого молоді люди, інші - приїхали на автобусах, автомобілях та велосипедах.

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Митрополит Василій заначив, що у Зарваниці зібралися прочани з усіх областей України. Серед них прочани із Сіверодонецька, Луганська, Харкова, Криму, Херсона, Вінниці, Волині, Рівненщини, Житомирщини, Буковини, Львівщини тощо. Окремо було відзначено участь паломників на чолі з Архиєпископом Харківсько-Полтавським Ігорем (Ісіченком) УАПЦ(о). Також прибули паломники з Польщі, Словачини, Німеччини, Бразілії, Чілі та Австралії.

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