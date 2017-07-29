У Тернополі відбулись урочисті заходи з нагоди хрещення Русі-України

28 липня, у Тернополі відбулись урочисті заходи з нагоди 1029-ї річниці хрещення Київської Русі-України та вшанування пам’яті рівноапостольного князя Володимира.

На набережній Тернопільського ставу зібрались десятки вірян та священнослужителів різних конфесій. Всіх їх об’єднала спільна молитва за мир і Україну.

На думку духовенства, християнство поклало край масовій братовбивчій ворожнечі, що панувала на землях Київської Русі. Тож з огляду на сучасні події, під заступництвом святого Володимира важливим є навернення української нації до ще більшого зміцнення.

«Будьмо гідними синами та доньками Великого Рівноапостольного князя Володимира, великого хрестителя Русі-України. Віднесімо сьогодні до нього свої молитви, щоб молився за Україну, за мир та спокій, за припинення війни на нашій землі. Просимо благословення для нашого краю та неньки-України», - промовив Архієпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Владика Василій Семенюк.