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День Незалежності у Тернополі (програма)

thumb 128383 event gridСьогодні, 24 серпня відзначаємо одне із найбільших державних свят - День Незалежності України. З нагоди цього Тернопіль підготував чимало розваг та атракцій - від музичних фестивалів до різноманітних зустрічей. 

Програма святкування:

24 серпня 2017 р. (четвер)
№ п/п Назва заходу Час проведення Місце проведення
1 Гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда» Протягом дня Парк ім.. Т.Шевченка
2 Концерт патріотичної пісні (Десантно-козацький рій) 13.00 год. Музей політв’язнів та репресованих (дворик)
3 Екскурсії в музей політв’язнів та репресованих Протягом дня Музей політв’язнів та репресованих
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«Тернопіль туристичний»

Інформ - арт – локації та екскурсії

 з 14.00 год. Територія біля Тернопільського замку
5 Дитячий спортивний фестиваль 15.30 год. Театральний майдан
6 Виступ духового оркестру Тернопільської 44-ої бригади 16.00 год. Парк Т. Шевченка Літня естрада
7 «Непрочитана книга» поезо - інсталяція 17.00 год. сквер Т.Г. Шевченка
8 Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі» 18.30 год. Театральний майдан
9 Святковий концерт до 26-ї річниці Незалежності України. Гурти «Невимний кудень», «МоторРолла» 19.30 год. Театральний майдан
10 Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України 21.00 год. Парк ім.. Т. Шевченка (о.Чайка)
11 Арт-інсталяція – «Незалежні люди» Протягом дня Вул. Сагайдачного

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