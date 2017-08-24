День Незалежності у Тернополі (програма)
Сьогодні, 24 серпня відзначаємо одне із найбільших державних свят - День Незалежності України. З нагоди цього Тернопіль підготував чимало розваг та атракцій - від музичних фестивалів до різноманітних зустрічей.
Програма святкування:
|24 серпня 2017 р. (четвер)
|№ п/п
|Назва заходу
|Час проведення
|Місце проведення
|1
|Гастрономічний фестиваль «Галицька дефіляда»
|Протягом дня
|Парк ім.. Т.Шевченка
|2
|Концерт патріотичної пісні (Десантно-козацький рій)
|13.00 год.
|Музей політв’язнів та репресованих (дворик)
|3
|Екскурсії в музей політв’язнів та репресованих
|Протягом дня
|Музей політв’язнів та репресованих
|4
|
«Тернопіль туристичний»
Інформ - арт – локації та екскурсії
|з 14.00 год.
|Територія біля Тернопільського замку
|5
|Дитячий спортивний фестиваль
|15.30 год.
|Театральний майдан
|6
|Виступ духового оркестру Тернопільської 44-ої бригади
|16.00 год.
|Парк Т. Шевченка Літня естрада
|7
|«Непрочитана книга» поезо - інсталяція
|17.00 год.
|сквер Т.Г. Шевченка
|8
|Концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі»
|18.30 год.
|Театральний майдан
|9
|Святковий концерт до 26-ї річниці Незалежності України. Гурти «Невимний кудень», «МоторРолла»
|19.30 год.
|Театральний майдан
|10
|Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України
|21.00 год.
|Парк ім.. Т. Шевченка (о.Чайка)
|11
|Арт-інсталяція – «Незалежні люди»
|Протягом дня
|Вул. Сагайдачного
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