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Тернопільська «Алея зірок» поповнилась новими іменами
Тернопільська «Алея зірок» поповнилась новими іменами. Цього року відкрили три зірки: добровольцями АТО, подвійна зірка в пам'ять про подружжя Стецьків – художника Дмитра та мистецтвознавцю Віру та зірка поету Василю Ярмушу.
Право відкрити зірки отримали найближчі родичі та друзі.
Довідка. «Алея зірок» у Тернополі відкрита 28 серпня 2011 року, розташована на вул. Гетьмана Сагайдачного. У минулі роки вона поповнилася іменами Олени Підгрушної, Казимира Сікорського, Василя Бурми, Лесі Романчук, Степана Галябарди, Михайла Форгеля, Любомири Бойцун, композитора Андрія Підлужного, актора Мирослава Коцюлими та зіркою, яка присвячена усім учасникам АТО.
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Новини тернополян
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Вівторок, 29 серпня 2017
Вівторок, 29 серпня 2017
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Середа, 23 серпня 2017
Середа, 23 серпня 2017
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В Залізцях діє школа плавання
Вівторок, 08 серпня 2017
Вівторок, 08 серпня 2017
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«Олімпійське літо» подорожує оздоровчими таборами Тернопільщини
Вівторок, 18 липня 2017
Вівторок, 18 липня 2017
Щойно завершилось спортивне свято в оздоровчому комплексі «Лісовий», як уже лісова дорога привела Тернопільський обласний центр фізичного здоров¢я населення «Спорт для всіх» до дитячого оздоровчого закладу «Лісовий...
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Середа, 12 липня 2017
Середа, 12 липня 2017
Останнім часом українські лікарі впевнено завойовують світове визнання. Наші стоматологи, завдяки активному впровадженню новітніх технологій, навчають премудростям професії колег з Європи, а...
У Тернополі розпочався проект «Спортивні канікули»
Субота, 08 липня 2017
Субота, 08 липня 2017
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Середа, 05 липня 2017
Середа, 05 липня 2017
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Асоціацією платників податків України розроблено новий ліберальний Податковий Кодекс
Понеділок, 03 липня 2017
Понеділок, 03 липня 2017
Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, Міністру фінансів України Олександру Данилюку, Голові Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніні Южаніній, Голові Комітету ВР з питань...
Група хуліганів зносить паркан на Петлюри (відео)
Понеділок, 26 червня 2017
Понеділок, 26 червня 2017
На інтернет-адресу нашого сайту надійшло повідомлення за підписом «Степан К» із двома відеофайлами. На цих відео, за словами дописувача, зафільмовані події 8 червня 2017 року, коли чисельна група невідомих осіб...