Тернопільська «Алея зірок» поповнилась новими іменами. Цього року відкрили три зірки: добровольцями АТО, подвійна зірка в пам'ять про подружжя Стецьків – художника Дмитра та мистецтвознавцю Віру та зірка поету Василю Ярмушу.

Право відкрити зірки отримали найближчі родичі та друзі.

Довідка. «Алея зірок» у Тернополі відкрита 28 серпня 2011 року, розташована на вул. Гетьмана Сагайдачного. У минулі роки вона поповнилася іменами Олени Підгрушної, Казимира Сікорського, Василя Бурми, Лесі Романчук, Степана Галябарди, Михайла Форгеля, Любомири Бойцун, композитора Андрія Підлужного, актора Мирослава Коцюлими та зіркою, яка присвячена усім учасникам АТО.