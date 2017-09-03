Вітання з нагоди Дня підприємця від голови Тернопільської обласної організації «Підприємці Галичини» Ольги Шахін

Шановні підприємці!

Дозвольте привітати Вас з нашим спільним професійним святом - Днем підприємця!

Сьогодні підприємці є головною рушійною силою будь-якої економіки, а без діяльності підприємництва взагалі важко уявити існування нашого суспільства. Практично на Ваших плечах тримається весь державний апарат та соціальна сфера. Ви в числі перших допомагали і надалі допомагаєте нашим Збройними силам та добровольчим підрозділам боронити країну від російської агресії, не шкодуючи при цьому ні ресурсів, ні здоров’я, а часто і життя. Сьогоднішнє свято покликане привернути увагу суспільства до підприємницької ініціативи, сприяти подальшому розвитку малого і середнього бізнесу в Україні. Адже завдяки цьому кожна родина стає заможнішою, а країна -процвітаючою. В цей день дозвольте висловити Вам подяку за наполегливу працю, активну громадянську позицію, високий професіоналізм та ініціативність. Щиро бажаю Вам, Вашим родинам міцного здоров’я, щастя, щедрої долі й вагомих здобутків задля підвищення добробуту нашого народу.

З поваго, голова Тернопільської обласної громадської організації «Підприємці Галичини» Ольга Шахін.