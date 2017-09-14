16-17 вересня у Зарваниці на прощу зберуться військові

У Зарваниці 16-17 вересня відбудеться ІХ Всеукраїнське військове паломництво до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері.

Під час прощі молитимуться за мир в Україні, а також згадуватимуть воїнів, які віддали своє життя за цілісність та незалежність рідної держави у зоні АТО.

Традиційно захід організовує Департамент Патріаршої Курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України спільно зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України та за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації.