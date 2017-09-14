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Тернополян закликають не палити листя, гілля, сміття, а про порушників повідомляти у муніципальну поліцію14-09-2017
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16-17 вересня у Зарваниці на прощу зберуться військові
У Зарваниці 16-17 вересня відбудеться ІХ Всеукраїнське військове паломництво до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері.
Під час прощі молитимуться за мир в Україні, а також згадуватимуть воїнів, які віддали своє життя за цілісність та незалежність рідної держави у зоні АТО.
Традиційно захід організовує Департамент Патріаршої Курії УГКЦ у справах душпастирства силових структур України спільно зі Збройними силами та іншими військовими формуваннями України та за підтримки Тернопільської обласної державної адміністрації.
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Новини тернополян
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини»
Середа, 13 вересня 2017
Середа, 13 вересня 2017
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини», який відбудеться в неділю, 17 вересня, на Театральному майдані.
"Піратські страсті" навколо Залозецького ставу №5
П'ятниця, 08 вересня 2017
П'ятниця, 08 вересня 2017
До редакції Часопису надійшла стаття за підписом Андрія Тернопільського. Матеріал автора подаємо без редагування.
Тернопільським школярам пропонують безкоштовне навчання у США
Четвер, 07 вересня 2017
Четвер, 07 вересня 2017
Триває набір на річне навчання в США за «Програмою обміну майбутніх лідерів (FLEX)» для українських школярів!
Колишній регіонал з Тернопілля судиться за роботу у бурштиновому лісгоспі Житомирщини
Вівторок, 29 серпня 2017
Вівторок, 29 серпня 2017
Директор ДП «Олевське лісове господарство» Олександр Бондарчук бідкається, адже має проблеми із своїм заступником - Валентином Антонійчуком. Останнього директор звільнив за порушення Закону через не виконання своїх службових...
Вокалістка гурту «The Fraskos» презентувала власну версію народної пісні «Розійдися, туманочку»
Середа, 23 серпня 2017
Середа, 23 серпня 2017
Вокалістка гурту «The Fraskos» Марія Нікуліна презентувала до Дня Незалежності України власну версію української народної пісні «Розійдися, туманочку», яка дещо відрізняється від творчості гурту.
В Залізцях діє школа плавання
Вівторок, 08 серпня 2017
Вівторок, 08 серпня 2017
В смт. Залізцях в теплі сонячні дні на пристосованому місці ставу проводиться навчання плаванню дітей шкільного та дошкільного віку.
«Олімпійське літо» подорожує оздоровчими таборами Тернопільщини
Вівторок, 18 липня 2017
Вівторок, 18 липня 2017
Щойно завершилось спортивне свято в оздоровчому комплексі «Лісовий», як уже лісова дорога привела Тернопільський обласний центр фізичного здоров¢я населення «Спорт для всіх» до дитячого оздоровчого закладу «Лісовий...
Український стоматолог вчитиме американців канонам «голлівудської посмішки»
Середа, 12 липня 2017
Середа, 12 липня 2017
Останнім часом українські лікарі впевнено завойовують світове визнання. Наші стоматологи, завдяки активному впровадженню новітніх технологій, навчають премудростям професії колег з Європи, а...
У Тернополі розпочався проект «Спортивні канікули»
Субота, 08 липня 2017
Субота, 08 липня 2017
Мешканці мікрорайону «Східний» взяли участь у спортивно-масовому заході «Спортивні канікули», організатором якого є Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.