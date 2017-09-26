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У Тернополі проведуть великий бібліотечний фестиваль

biblioteky 2976В Тернополі підготували ряд заходів з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек.

Починаючи від завтра і до 29 вересня у нашому місті проходитиме фестиваль Бібліофест – VII: «Бібліотечний тренд Файного міста».

Очільник управління культури та мистецтв Олександр Смик розповідає, що впродовж трьох днів у місті представлятимуть літературні новинки для дітей, юнацтва та дорослого читача. Також буде відкрита реорганізована бібліотека №7 на вул. Карпенка. У програмі передбачено книжкові інсталяції, організація арт-тераси, бібліоподіум тощо.

Програма фестивалю Бібліофест – VII: «Бібліотечний тренд Файного міста»

27 вересня

11.00 Урочисте відкриття (Театральний майдан). Гість зі Львова: письменниця Оксана Сайко

11.30 Бібліоподіум «Дефіле книжкових красунь»

12.00 Акція «Якщо ти не читаєш, тоді ми йдемо до тебе!»

12.30 Флеш- моб «Читати – модно! Будь в тренді!!!»

13.00 Відкриття нового книжкового простору «Хрустка, свіжа, запашна книжка до кави» ( французька пекарня «Франс.уа» - вул. Руська, 32)

13.00 Презентація книги О. Вітвіцького «Повстанська абетка» (ДБ№2)

13.00 Літературний лабіринт «Подорож у Читай-місто» (Б-ка №3)

13.00 Літературний слем "Креативне чтиво з лауреатом літературного конкурсу "Коронація слова" Валентиною Семеняк" (ДБ№4)

13.00 Піжамні читання з Іриною Дем’яновою (ДБ№5)

13.30 Презентація книжкової інсталяції «Осінній тренд бібліотеки» (Б-ка №3)

14.00 Літературний батл «Кращий знавець сучасної дитячої літератури» (ЦДБ)

14.00 Дебютний вернісаж «У ритмі кольору» (виставка робіт художника Валентина Безкоровайного) (Б-ка №4)

14.00 « Вересневі зустрічі у бібліотеці»:

  - презентація АРТ-БУКУ (ДБ№3)

- beauty-zona (красива зона) « Бібліотека майбутнього»

14.00 Презенація книги Л.Бицюри «Віра і Воля»(Б-ка №2)

15.00 «Бібліотека – простір для душі» - флешмоб (Б-ка №8)

15.30 Бібліо-АРТ майстерня: «Зроблено з любов'ю» (композиція з природніх матеріалів «Осінні фантазії» (Б-ка №5)

28 вересня

11.00 Відкриття УРБАН- бібліотеки (Б-ка №7)

Протягом дня Арт – тераса: «Гармонія природи» презентація з приватної колекції МО «Гармонія» (Б-ка №5)

11.00 Сторітелінг «Казка по колу» (у рамках проекту бібліотеки «Розвиток фантазії і уяви» за участю керівника медіа лабораторії ПК «Березіль» О. Ратушняк) (ЦДБ)

11.00 Бук – фреш «Огляд нових видань» (Зустріч з менеджером видавництва «Богдан») (ДБ№5)

12.00 Книжковий кастинг: «Читач сказав «Браво!» або творам тернопільських письменників «Ура!»» (зустріч з письменником Олегом Германом) (ДБ№5)

13.00 Презентація «Стоп – кадр: один день з життя бібліотеки» (Б-ка №5)

13.30 Літературні смаколики тернопільських видавництв «Підручники та посібники» та Навчальна книга «Богдан» (Б-ка №5)

13.00 Відкриття виставки Володимира Кріси: «Мандруємо стежками давнього Тернопілля» (виставка паперових храмів і замків Тернопілля) (ДБ№5)

13.30 Літературний медіа-експрес «Духовний ренесанс в Україні» (українська література ХХІ століття) (ЦДБ)

13.30 Година читацьких пристрастей "Освідчення "коронованому" письменнику - Богдану Мельничуку" (ДБ№4)

13.30 Презентація Артбуку "Детектив по-тернопільськи" (Олександр Вільчинський (Б-ка №2)

14.00 Коктейль поетичного настрою: «Поезії одвічна таїна»/ авторська зустріч з Юрієм Матевощуком (Б-ка №5)

14-30 Відкриття виставки картин та ілюстрацій О.Кіналя

«Дорога в дитинство» (ДБ№2)

14.00 - 16.00 Бібліотечний бульвар «Мистецьке перевесло» (Театральна мініатюра у виконанні Народного молодіжного театру «Багато галасу» Галицького коледжу ім. В. Чорновола (Б-ка №8)

Автограф-сесія авторки книги «Народна лялька. Технологія виготовлення» Алли Шушкевич

14.30 Майстер-класи: виготовлення оберегів, ляльки-мотанки, квіткових композицій, вишивка) (Б-ка №4)

14.00   Презентації друкарського (книжкового) двору «Богдан» (ДБ№3)

14.00   Літературна імпреза «Моя поезія – жива душа» - з О.Ю.Кара (Б-ка №8)

14.00 «Дівочі теревені з Іриною Мацко про особисте» (Презентація тернопільської письменниці І.Мацко «Підлітковий вік моєї мами» та оповідання «Про любов») (ДБ№5)

15.00 Книго-мандри «Завітай у казку» (зустріч з письменницею Г. Шулим) (Б-ка №3)

16.00 Літературна зустріч з поетесою М.Гуменюк та письменником П. Сорокою (Б-ка №3)

29 вересня

11.00 Презентація арт-буків бібліотек Тернопільської міської ЦБС

Вітання міської влади бібліотекарів з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек (ЦМБ)

11.00 Літературна презентація «Ретро- книги бібліотеки» (Б-ка №3)

12.00 Майстер-клас від керівника студії дитячої анімації «Руда миша» О. Мудрої «Створюємо мультик про бібліотеку» (ЦДБ)

12.00 Відкриття виставки вишитих картин з приватної колекції майстрині І.Кошилінської «Мій давній Тернопіль» (ДБ№2)

12.30 Розважальна програма «Йдемо на свято до бібліотеки» (Б-ка №3)

13.00 Книжковий арт: Новий формат книги: майстер – клас «Книга на листівках» (ДБ№5)

14.00 Фольк-вітражі «Бринить колискова» (Б-ка №4):

- презентація арт-буку «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»;

- літературна зустріч із Заслуженим діячем мистецтв України, письменником Олегом Германом;

- музичний антракт від студентів Тернопільського обласного державного музичного училища ім. С. Крушельницької

14.00 Книжковий дрес-код "Нові видання - нові зустрічі" (разом з письменницею та перекладачкою кн. видавництва "Навчальна книга - "Богдан" Іриною Бондаренко) (ДБ№4)

14.20   Літературна імпреза від Романа Росіцького (ДБ№3)

15.00 Літературні візитки "Мистецькі палітри слова". Презентація серії книг премій "Коронації слова" та премії ім. Т.Шевченка. (Б-ка №2)

15.45   Майстер-клас «Весела магія фарб» (Розпис на CD-диску) (ДБ№3)

16.00 «Бібліотека – світ нових можливостей» - майстерня hand – made (гурток «Особливі долоні) (Б-ка №8)

Приходьте самі, запрошуйте друзів! Бібліотеки радо відкриють свої двері новим та постійним користувачам.

Адреси бібліотек:

Бібліотеки для дорослих: ЦМБ вул. Руська, 31. тел: 25-17-48

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Б-ка №2 вул. Кривоноса, 7А. тел: 53-79-55

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Б-ка №3 вул. Агрономічна, 1, тел: 54-49-53; Б-ка №4 б-р. Д. Галицького, 6 тел: 24-15-90

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Б-ка №5 вул. Злуки, 33 тел: 28-30-00

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Б-ка №7 вул. Карпенка, 14 тел: 53-79-75; Б-ка №8 вул. Лепкого, тел: 26-80-39 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бібліотеки для дітей: ЦДБ вул. Миру, тел: 53-10-96

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; ДБ№2 вул. Франка, 21. тел: 52-45-91

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; ДБ№3 б-р. Д. Галицького, 16 тел: 24-04-36

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; ДБ№4 вул. Лепкого, 6 тел: 26-80-88; ДБ№5 вул. Стуса, 4 тел: 26-51-72 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

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