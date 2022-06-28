У Тернополі відбулися урочистості до Дня Конституції України

290915232 408679381305110 5346692759298835768 nСьогодні, 28 червня, Україна відзначає 26-ту річницю прийняття Конституції.

З нагоди свята на Театральному майдані Тернополя відбулися урочистості та покладання квітів до меморіалу Незалежності.

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Також влада області та міста нагородила військових та сім'ї загиблих Героїв за вірну та відважну службу українському народу.

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Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш привітав присутніх зі святом та побажав нам усім швидкої перемоги.

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«Останні місяці змусили нас багато переосмислити. Глибше зрозуміти значення національних символів, суспільних якостей та цінностей. Однією з ознак державності є наша Конституція, яка дуже молода, але не за віком мудра, досвідчена та справедлива. Очевидно тому міжнародна спільнота називає її найбільш демократичною. Наш обов’язок бути гідними подвигу, на який щодня зважуються наші Герої. Цінувати те, що зміцнює. Боронити те, що маємо. Слава Україні!», - сказав Володимир Труш.

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