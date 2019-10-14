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Чотири свята в один день: що 14 жовтня відзначають українці

Pokrovy kozaky 22214 жовтня в Україні відзначають відразу кілька свят: Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України і День українського козацтва.

Українська традиція вшанування Покрови була продовжена в козацьку добу.

На початку XX ст. – під час визвольної боротьби та національної революції 1917-1921 років українські військові формування постають знову.

З Другою світовою війною Україна опинилася в поміж двох тоталітарних режимів, народ знову взявся творити своє військо – Українську повстанську армію.

Відповідно до Указу Президента України від 14.10.2014 № 806/2014 «Про День захисника України» з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості установити в Україні свято – День захисника України, яке відзначати щорічно 14 жовтня в день одного з великих православних свят запорізьких козаків – «Козацька Покрова» («Покров Пресвятої Богородиці»).

З 5 березня 2015 року День захисника України став неробочим днем. Відповідні зміни внесено до статті 73 Кодексу законів про працю України.

У 2019 році припадає свято на понеділок, цього дня державний вихідний. В результаті українці відпочивають дні поспіль.

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