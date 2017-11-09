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Львів'яни запрошують на епічну лекцію про Українську революцію 1917 року

zyrnalЗапрошуємо на презентацію нового медіа – журналу та платформи «Артефакт». Автори проекту також розкажуть про українську революцію 1917 року використовуючи схеми, меми та чорний гумор. - Ми навмисно називаємо «Артефакт» як журналом, так і платформою. Спочатку мали ідею – креативно та просто писати про історію, літературу. Але з часом виникло розуміння, що все це має спільні точки дотику. Наприклад, у Львові є всім відома «Криївка». Це заклад, створений на основі фактів та міфів про ОУН, УПА, Степана Бандеру.

Це той момент, коли історія використовується не як інструмент політичного піару, ворожнечі, а як основа для креативу і творення. Заклад дав сотні робочих місць, приніс наповнення до міського бюджету, став своєрідною візитівкою Львова. Тому ми й вирішили, що історія, туризм, культура, міський простір можуть гарно взаємодіяти, створюючи нові смисли. На цій основі постав «Артефакт», - говорить Роман Коржик, засновник журналу. Другою частиною події стане «Епічна лекція: фантастична революція та де її шукати. 1917 рік». Журналісти «Артефакту» використовуючи дизайн, інфографіки та історичні меми розкажуть про Грушевського, Центральну Раду, Петлюру, Винниченка та інших соціалістів, які сто років тому розпочали будувати молоду державу, відмовилися від армії та поринули у пітьму. Журналісти розкажуть про різноманітні погляди істориків на феномен Української революції, покажуть як тема 1917 року стала популярною у соціальних мережах та як УНР, ЗУНР, Центральна Рада перетворилися на меми і об'єкти чорного гумору. Відповіді на ці та інші питання – у епічній лекції від журналу «Артефакт». Захід відбудеться 19 листопада о 18:00 в Бункермузі. Вхід вільний.

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