У період Різдвяних свят, кожна дитина мріє про сімейний затишок та подарунки. Для дітей, які живуть в інтернатних закладах це не виняток, адже кожен з них мріє про свято у родинному колі з усіма традиціями.

Благодійний Фонд «Майбутнє сиріт» організовує акцію «Запроси дитину з інтернату на свята у родину».

Бажаючим допомогти дитині відчути тепло, турботу та затишок, потрібно зареєструватися до 15 грудня 2017р. та заповнити анкету у фонді «Майбутнє сиріт» або надіславши організаторам адресу електронної пошти, на яку буде відправлена анкета.

Давайте разом якісно допомагати дітям-сиротам, які живуть в інтернатах та дитячих будинках!

З додаткових питань пишіть Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або телефонуйте координатору акції: 0966839013 (Ірина).