Проект ShockolaD запрошує всіх поціновувачів вишуканого українського етно-джазу на святкування Різдва з проектом «Щедрий вечір з Добрим Джазом».

12 січня в Тернопільському обласному драматичному театрі Т. Г. Шевченка будуть звучати українські та американські колядки в джазових аранжуваннях. Всі хто завітає будуть мати унікальну можливість поринути в неперевершену святкову музичну атмосферу різдвяного джазового настрою.

ShockolaD оснований на творчому тандемі відомих українських музикантів – Ігоря Гнидина та Анастасії Літвінюк, які є його засновниками та ініціаторами. Вони заграють разом з зірковою вокалісткою Bria Blessing / Брія Блессінг, а супроводжувати їх буде Львівський камерний оркестр «Академія» LVIV CHAMBER ORCHESTRA, керівник - Артур Микитка

Bria Blessing / Брія Блессінг, народилася в Техасі, американська співачка, музикант і автор пісень. Проживає у Львові. Після участі у четвертому сезоні українського вокального конкурсу «Голос Країни», Брія виступала по всій Україні, у Сполучених Штатах, Канаді, Данії, Норвегії і в Польщі. Також вона активно задіяна в багатьох благодійних проектах.