Куди піти у Тернополі на новорічно-різдвяні свята?

Під час новорічних та різдвяних свят на мешканців та гостей Тернополя чекатиме цікава та насичена програма. Отримати новорічний настрій та наповнитись духом Різдва можна буде з улюбленими щорічними заходами, а також і з новими подіями.

Програма:

Дитячий новорічний ранок «Казковий снігопад» (БК «Пронятин», 30.12.2017р. 15.00 год.)

Новорічне відеоконфеті «Зустрічаємо 2018 рік» (Театральний майдан) 31 грудня – 01 січня 22.00 – 04.00 год.

Урочини з нагоди дня народження С. Бандери – 01 січня 2018 р. (Український дім. 15.00 год.)

Конкурси «Феєрія Новорічного міста», та «Різдвяне диво» з 1 грудня до 15 січня 2018 р.

Концерт в очікувальному залі залізничного вокзалу «Для тих, хто в дорозі» 08 січня 2018р. 19.00 год.

Новорічні концерти МДО «Оркестра Волі» 09 січня, 14 січня 2018р.– Театральний майдан

«Ялинка міського голови» (13-14 січня ПК «Березіль» 11.00, 14.00 год.)

Водохреща – 19 січня (парк ім. Т. Шевченка, парк Національного відродження), 11.00 год, 12.00 год.

Парад вертепів «Нова радість стала» 20 січня 2018 р. Театральний майдан, 14.00 год.).