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20 лютого у Тернополі вшановуватимуть пам’ять Героїв Небесної Сотні

thumb 529792 news mЗавтра вшановують тих, хто поклав своє життя під час Революції на Майдані у 2013-2014 роках.

День Героїв Небесної Сотні — пам'ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні.

Цього дня у Тернополі планується провести ряд заходів.

Зокрема, завтра, 20 лютого об 11.00 у Тернополі на Микулинецькому кладовищі відбудеться поминальна панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО, загиблих у боротьбі за незалежність України.

А о 12.00 на площі Героїв Євромайдану пройде Всенародний реквієм за Героями Небесної Сотні, що загинули під час Революції Гідності.

Запрошуємо усіх небайдужих тернополян прийти та хвилиною мовчання і молитвою вшанувати пам’ять загиблих Героїв.

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