У Тернополі відзначать День українського добровольця

14 березня країна віддає шану їхньому подвигу, ця дата стала Днем українського добровольця.

З цієї нагоди у Тернополі о 10.30 на Микулинецькому кладовищі відбудеться панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО, а о 12.00 на Театральному майдані - нагородження учасників добровольчих формувань.

Також з 10.00 год. на Театральному майдані діятиме виставка військової техніки та агітаційних наметів. Окрім цього, того ж дня у загальноосвітніх навчальних закладах міста проводитимуться уроки патріотизму за участю добровольців всіх етапів, а о 17.00 год. в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки запланований святковий концерт з нагоди Дня добровольця.