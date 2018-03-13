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У Тернополі відзначать День українського добровольця
14 березня країна віддає шану їхньому подвигу, ця дата стала Днем українського добровольця.
З цієї нагоди у Тернополі о 10.30 на Микулинецькому кладовищі відбудеться панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО, а о 12.00 на Театральному майдані - нагородження учасників добровольчих формувань.
Також з 10.00 год. на Театральному майдані діятиме виставка військової техніки та агітаційних наметів. Окрім цього, того ж дня у загальноосвітніх навчальних закладах міста проводитимуться уроки патріотизму за участю добровольців всіх етапів, а о 17.00 год. в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки запланований святковий концерт з нагоди Дня добровольця.
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Новини тернополян
Тернопільський клуб «Час Z» приїхав у школу-ліцей
Понеділок, 05 березня 2018
Понеділок, 05 березня 2018
Для учнів 9-10 класу Тернопільської школи-ліцею № 13 фахівці Тернопільського міськрайонного центру зайнятості провели виїзне засідання клубу «Час Z» на тему: «Подорож у професійне майбутнє».
Від хаосу до порядку: як впорядкувати розміщення вивісок у Тернополі? (Публічна консультація)
Понеділок, 05 березня 2018
Понеділок, 05 березня 2018
6 березня о 15.00 у приміщенні Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 5, сесійна зала) відбудеться публічна консультація щодо змін правил встановлення вивісок.
Вивчити іноземну мову можна безкоштовно
Понеділок, 26 лютого 2018
Понеділок, 26 лютого 2018
В обласній бібліотеці для молоді можна вивчати безкоштовно іноземні мови. Від присутніх потрібно лише – ініціативність та бажання навчатись.
День народження організації Ротарі: 113 років добрих справ
П'ятниця, 23 лютого 2018
П'ятниця, 23 лютого 2018
Сьогодні, 23 лютого 2018 року, виповнюється 113 років унікальній міжнародній громадській організації – Ротарі. Вона об’єднує людей, що прагнуть втілювати позитивні зміни у своєму житті, у своїх громадах та...
Тернопільські борчині виграли дві медалі на Міжнародному турнірі
Понеділок, 19 лютого 2018
Понеділок, 19 лютого 2018
З медалями повернулися тернопільські борчині з Міжнародного дитячого жіночого турніру, який проходив у Клесові, що на Рівненщині.
У Тернополі змагалися наймолодші борці
Вівторок, 13 лютого 2018
Вівторок, 13 лютого 2018
У Тернополі днями пройшов І-ий турнір з вільної боротьби пам’яті бійця батальйону «Збруч» Павла Римара, до річниці його загибелі.
Громадська рада визначила лауреатів Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких за 2017 рік
Понеділок, 25 грудня 2017
Понеділок, 25 грудня 2017
22 грудня в приміщенні Тернопільського обласного художнього музею відбулося підсумкове засідання Громадської ради з питань відзначення Всеукраїнською літературно-мистецькою премією ім. Братів...
Тернополян просять підтримати кращі проекти Програми соціального підприємництва
Понеділок, 04 грудня 2017
Понеділок, 04 грудня 2017
Тернополянам пропонують взяти участь у голосуванні за найкращі проекти Програми соціального підприємництва. Триватиме воно до 14 грудня.
Українські зірки розповіли, як долали дитячі страхи
П'ятниця, 24 листопада 2017
П'ятниця, 24 листопада 2017
Знамениті українські спортсмени та діячі культури взяли участь у всеукраїнському соціальному проекті «Діти неоголошеної війни», мета якого - підтримати дітей, які потребують особливої щоденної уваги до...