Багатотисячна Хресна дорога пройшла вулицями Тернополя

У неділю, 25 березня, центральними вулицями Тернополя пройшла велелюдна. Хресна дорога. Щорічний молитовний похід християн, який проводить УГКЦ у часі Великого Посту очолив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк та близько 150 священнослужителів, пише Тернопільсько-Зборівська Архиєпархія УГКЦ.

80-тикілограмовий дерев’яний хрест почергово несли духовенство, представники влади, волонтери, бійці, капелани, ректори ВУЗів Тернополя, представники різних суспільних ланок, молодіжних спільнот, молитовних груп. За різними підрахунками та версією служби поліції у молитві, яка тривала близько 3 годин, взяли участь близько 20 тисяч тернополян.

Усі молилися за мир в Україні, на молитовних стаціях читали уривки зі Святого Євангелія, роздуми над страстями Христовими, співали духовні пісні.

Колона рухалася вулицями Сагайдачного, Патріарха Йосифа Сліпого, по вулиці Руській, відтак – бульваром Шевченка, через Театральний майдан, Грушевського та Листопадова. Організатором виступила Комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.