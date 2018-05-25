З Карткою тернополянина приходь безкоштовно на фестиваль Файне Місто 2018

Для усіх власників персоніфікованої «Карти тернополянина» вхід на музичний фестиваль Файне Місто 2018 буде безкоштовним.

Таку інформацію надали у Тернопільській міськраді. Відвідати фестиваль зможуть ті, хто має будь-який вид картки: студентську, пільгову або звичайну. Головне, щоб вона була персоніфікована. Із собою відвідувачам також необхідно мати паспорт.

Фестиваль Файне Місто – Територія Вільних Людей відбудеться 19-22 липня на території тернопільського іподрому. 19 липня буде нульовим днем на фестивалі, перші відвідувачі на який зможуть потрапити уже з 09.00 ранку. Протягом дня тут працюватимуть усі фестивальні музичні локації та інтерактиви, окрім Main, Light та Dark Stage.

А вже 20 липня тернополяни зможуть безкоштовно почути на головній сцені виступи гуртів Карна, Pianoboy, ВВ та екс-вокалістки фінського симфо-метал гурту Nightwish Tarja Turunen. І це безкоштовно. Також у програмі цього дня ще виступи більше 30-ти гуртів зі всього світу. Детальну програму можна знайти на сайті: http://fainemisto.com.ua/

Якщо ви ще не виготовили власну «Картку тернополянина», поспішіть отримати її, адже до початку фестивалю залишилося трішки більше місяця.