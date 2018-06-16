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14-15 липня відбудеться Загальноукраїнська проща до Зарваниці

zarvanycia 10292114-15 липня відбудеться Загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця», яка приурочена 1030-літтю Хрещення Русі-України та молитві за мир в Україні.

Про це інформує прес-служба Тернопільсько-Зборівської Архиєпархії УГКЦ.

Традиційно відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця. Також серед запланованих заходів: Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю о 16.00, 14 липня, а проти ночі на 15 липня молодь чекає духовно-мистецька програма на співочому полі.

Програма прощі:

Субота, 14 липня

16.00 - Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом, кардиналом Ґвалтьєро Бассетті та апостольським нунцієм в Україні Клаудіо Ґуджеротті (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 - Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 - Архиєрейська Божественна Літургія

(каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 - Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 - Молебень до Пресвятої Богородиці

(площа біля собору).

00.00 - Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 - Освячення води. Хресна дорога.

00.30 - Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 - Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 15 липня

07.00 - Утреня (собор).

08.30 - Похід владик і священиків від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

09.00 - Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 - Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 - Обід.

12.00 - Божественна Літургія (собор).

14.00 - Божественна Літургія (собор).

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