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Взяти участь у відкритті відреставрованої зали Вишнівецького палацу приїхали посол США та Перша леді України

vyshn palac1З робочою поїздкою на Тернопільщину завітав посол США Марі Йованович та Перша леді України Марина Порошенко.

 

Сьогодні, 19 червня, вони взяли участь у відкритті відреставрованої дзеркальної зали Вишнівецького палацу.

Дзеркальну залу та підпірну стінку палацу відреставрували за кошти Посольського фонду США зі збереження культурної спадщини.

На реставраційні роботи, які велися понад два роки, виділили 4 млн. грн. та 159 тис. доларів США.

Вишнівецький палац є невід’ємною частиною української культури, історії та боротьби за незалежність. Серед багатьох знаменитих відвідувачів палацу були Тарас Шевченко, Гетьман Мазепа, Байда Вишневецький – засновник Запорізької Січі, яка відіграла надзвичайно важливу роль у становленні української незалежної держави і тих базових демократичних цінностей, які є спільними для наших двох країн – України та США.

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