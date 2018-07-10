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Ольга Шахін взяла участь у відкритті пам'ятного знаку у Кропивницькому

36883286 2042319315803431 1286367177875652608 nВідома тернопільська підприємиця та громадський діяч Ольга Шахін 9 липня  взяла участь у відкритті пам'ятного барельєфу видатній благодійниці, засновниці і довічній попечительці лікарні імені Святої Анни, яка на початку 20 століття була побудована у Кропивницькому, Ганні Дмитрян.

Ініціатором вшанування відомої  в краї меценатки виступила  Асоціація жінок  України «Дія», активною членкинею  якої є пані Ольга. У своїй промові під час урочистого заходу вона відзначила   важливість пам'ятати і вшановувати  видатних жінок України минулого і сьогодення, які не шкодували ні свого часу, ні здоров'я, ні коштів заради допомоги і піклування про ближніх, заради здоров'я майбутніх поколінь. Адже Ганна Дмитрян  до кінця життя опікувалася побудованими за власний кошт медичними закладами та докладала надзвичайних зусиль, щоб забезпечити їх найсучаснішим на той час обладнанням та медикаментами. В кінці виступу Ольга Шахін побажала усім присутнім міцного здоров'я та наснаги для нових звершень. 

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