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Молодь на Загальноукраїнській прощі у Зарваниці чекає цікава програма

Zarvanycia 7788Молодіжна програма в межах Загальноукраїнської прощі до Зарваниці 14–15 липня має декілька нових ініціатив. У межах Єдиного молодіжного простору УГКЦ готуються нові та цікаві заходи, щоб допомогти молодій людині відчути себе паломником і частиною Церкви.

Про це повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

«Комісія у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії у співпраці з ГО «Зарваницька ініціатива» проведе формаційно-просвітницьку зустріч для молоді у форматі відкритого університету, започаткувавши відтак цікавий молодіжний проект «Зарваницькі зустрічі», – розповів член оргкомітету прощі о. Роман Демуш. – Ми порушуватимемо актуальні питання для молоді у світлі послання праведного митрополита Андрея (Шептицького) «Як будувати рідну хату"».

Захід пройде на території молодіжно-духового центру в Зарваниці 14 липня (субота), з 18:00 по 19:30. Як зазначає о. Роман Демуш, цьогоріч запропонуємо молоді подискутувати та розважити над питанням трудової міграції з України. Участь у заході візьме владика Теодор, Єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський, представники молоді та громадських організацій.

У духовно-мистецькій програмі для молоді на Співочому полі також не обійдеться без новинок. Цього року запрошено співочі колективи духовних семінарій УГКЦ: гурт «МетаНоя», Київська Трьохсвятительска духовна семінарія, духовий оркестр студентів Львівської духовної семінарії Святого Духа, студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого. Крім цього, співатиме хор Святого Василія Великого з м. Київ, гурт «PopryVse», Славко Геник та усім відома «Тріода».

Зі вступним словом і благословення до молоді звернеться владика Михайло (Бубній), Екзарх Одеський. Початок нічної програми о 00.30 проти ночі на 15 липня.

Традиційним і найбільш очікуваним молодіжним заходом на прощі в мехаж творення Єдиного молодіжного простору УГКЦ стане зустріч Блаженнішого Святослава з молоддю (14 липня, 16.00, каплиця біля парафіяльного храму). Молодь зможе поставити запитання Главі Церкви та почути від нього пастирські поради. Щира й невимушена атмосфера спілкування щороку збирає тисячі слухачів.

Участь у заході також візьме особливий гість від Апостольського престолу Президент Єпископської Конференції Італії кардинал Гуальтієро Бассетті.

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